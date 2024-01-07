Українців закликають знизити споживання електроенергії на тлі похолодання
Категорія
Україна
Дата публікації

Українців закликають знизити споживання електроенергії на тлі похолодання

Відключення світла в Україні
Джерело:  online.ua

Гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко закликав українців знизити рівень споживання електроенергії на час похолодання в Україні. 

Що відомо про необхідність зниження споживання електроенергії в Україні

Коваленко зазначив, що протягом двох наступних днів в Україні очікується значне зниження температури із відповідним збільшенням навантаження на енергосистему з боку споживачів.

Отже, за його словами, українці повинні зменшити споживання електроенергії у пікові години, аби не допустити перевантаження енергосистеми.

Наступні два дні буде холодно. Тому треба всім разом знизити споживання в пікові години. Як це зробити, ви знаєте. Ви вже це робили. Давайте разом допоможемо один одному, - закликав Коваленко.

Чи можуть в Україні повернутись до планових відключень світла

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, найближчим часом в Україні можуть бути запроваджені планові відключення світла із метою не допустити перевантаження системи.

Однак аналітик зазначив, що скоріш за все, вони будуть вибірковими.

Після масштабних обстрілів з боку росіян у 2023 році деякі з енергетичних блоків перебуваються в аварійному стані, - попереджає Омельченко.

Він підкреслив, що причиною планових відключень можуть стати сильні морози, які очікуються в Україні.

Експерт зауважив, що під час похолодання рівень дефіциту потужностей в енергосистемі може сягати 2 гігават і більше.

Але цей дефіцит можна покрити, якщо імпортувати електроенергію з-за кордону. Україна має таку можливість.

Але все одно, у деякі пікові години в Україні може відчуватися дефіцит. Тому не виключено, що можуть бути запроваджені планові відключення. Але це не значить, що вони будуть тотальними - це будуть вибіркові планові відключення в окремі години пікового навантаження, - підкреслив аналітик.

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