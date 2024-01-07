Українців закликають знизити споживання електроенергії на тлі похолодання

Гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко закликав українців знизити рівень споживання електроенергії на час похолодання в Україні.
Що відомо про необхідність зниження споживання електроенергії в Україні
Коваленко зазначив, що протягом двох наступних днів в Україні очікується значне зниження температури із відповідним збільшенням навантаження на енергосистему з боку споживачів.
Отже, за його словами, українці повинні зменшити споживання електроенергії у пікові години, аби не допустити перевантаження енергосистеми.
Чи можуть в Україні повернутись до планових відключень світла
За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, найближчим часом в Україні можуть бути запроваджені планові відключення світла із метою не допустити перевантаження системи.
Однак аналітик зазначив, що скоріш за все, вони будуть вибірковими.
Він підкреслив, що причиною планових відключень можуть стати сильні морози, які очікуються в Україні.
Експерт зауважив, що під час похолодання рівень дефіциту потужностей в енергосистемі може сягати 2 гігават і більше.
Але цей дефіцит можна покрити, якщо імпортувати електроенергію з-за кордону. Україна має таку можливість.
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