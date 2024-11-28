Украинцы Беленюк и Насибов попали в рейтинг лучших борцов мира 2024 года
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Украинцы Беленюк и Насибов попали в рейтинг лучших борцов мира 2024 года

Беленюк и Насибов
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Источник:  Champion

Объединенный мир борьбы сформировал рейтинг лучших борцов греко-римского стиля за 2024 год. В тройку лучших в своих весовых категориях вошли два украинца: Парвиз Насибов (до 67 кг) и Жан Беленюк (до 87 кг).

Главные тезисы

  • Парвиз Насибов и Жан Беленюк входят в рейтинг лучших борцов мира греко-римского стиля за 2024 год.
  • Насибов завоевал серебро на Олимпийских играх в Париже и победил на рейтинговом турнире Zagreb Open, демонстрируя высокий уровень подготовки.
  • Беленюк стал бронзовым призером чемпионата Европы и Олимпиады-2024, что подтверждает его профессионализм и талант в спорте.
  • Украинские борцы продолжают поднимать планку борьбы мирового класса, принося Украине медали и успехи в международных соревнованиях.
  • Успехи Насибова и Беленюка свидетельствуют о ярком будущем украинской греко-римской борьбы и спорта в целом.

Беленюк и Насибов попали в рейтинг лучших борцов мира

При составлении рейтинга учитывались результаты Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных первенств, а также рейтинговых турниров.

Насибов на Олимпийских играх в Париже стал серебряным призером, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы и одержал победу на престижном рейтинговом турнире Zagreb Open.

В то же время Жан Беленюк стал бронзовым призером чемпионата Европы и Олимпиады. После Игр в Париже он объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Парвиз Насибов

Вторая награда в олимпийской карьере Насибова

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов принес Украине третье серебро Олимпийских игр-2024 — уступил в финале весовой категории до 87 кг.

После трех подряд побед на старте турнирной сетки Насибову выпало побороться за первое место пьедестала с Саидом Эсмаили, иранским чемпионом Азии-2024.

Насибов завоевал второе олимпийское "серебро" в карьере: в финале Токио-2020 украинец уступал другому иранцу, Мохаммеду Рези Гераее.

Жан Беленюк

Беленюк принес Украине четвертую бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

Украинский спортсмен Жан Беленюк получил "бронзу" Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в весе до 87 килограммов. В поединке за третье место украинец одолел представителя Польши Аркадиуша Кулинича — 3:1.

Золотой медалист Токио-2020 начал Олимпиаду-2024 с уверенной победы над китайцем Цяня Хайтао — 7:1. Далее на стадии 1/4 финала украинец одолел представителя Казахстана Нурсултана Турсинова. Украинец уступал 0:3, однако сделал камбек и выиграл наконец со счетом 7:3.

В полуфинале, правда, Беленюк уступил иранцу Алирезе Мохмадипиани. Действующий вицечемпион мира закончил поединок против Жана со счетом 3:3, однако прошел в финал благодаря преимуществу последнего технического балла.

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