Українці Беленюк та Насібов потрапили у рейтинг найкращих борців світу 2024 року

Об’єднаний світ боротьби (UWW) сформував рейтинг найкращих борців греко-римського стилю за 2024 рік. До трійки найкращих у своїх вагових категоріях увійшли два українці: Парвіз Насібов (до 67 кг) та Жан Беленюк (до 87 кг).

Беленюк та Насібов потрапили у рейтинг найкращих борців світу

Під час складання рейтингу враховувалися результати Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, континентальних першостей, а також рейтингових турнірів.

Насібов на Олімпійських іграх у Парижі став срібним призером, виборов бронзову медаль чемпіонату Європи та здобув перемогу на престижному рейтинговому турнірі Zagreb Open.

Водночас Жан Беленюк став бронзовим призером чемпіонату Європи та Олімпіади. Після Ігор у Парижі він оголосив про завершення своєї спортивної кар’єри.

Парвіз Насібов

Друга нагорода в олімпійській кар'єрі Насібова

Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов приніс Україні третє "срібло" Олімпійських ігор-2024 — поступився у фіналі вагової категорії до 87 кг.

Після трьох поспіль перемог на старті турнірної сітки Насібову випало поборотися за першу сходинку п'єдесталу із Саїдом Есмаілі, іранським чемпіоном Азії-2024.

Насібов здобув друге олімпійське "срібло" в кар'єрі: у фіналі Токіо-2020 українець поступався іншому іранцеві, Мохаммеду Резі Гераеї.

Жан Беленюк

Беленюк приніс Україні четверту бронзову медаль на Олімпіаді-2024

Український спортсмен Жан Беленюк здобув "бронзу" Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів. У поєдинку за третє місце українець здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича — 3:1.

Золотий медаліст Токіо-2020 розпочав Олімпіаду-2024 з упевненої перемоги над китайцем Цяня Хайтао — 7:1. Далі на стадії 1/4 фіналу українець подолав представника Казахстану Нурсултана Турсинова. Українець поступався 0:3, проте зробив камбек та виграв зрештою з рахунком 7:3. Поширити

У півфіналі, щоправда, Беленюк поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані. Чинний віцечемпіон світу закінчив поєдинок проти Жана з рахунком 3:3, проте пройшов до фіналу завдяки перевазі останнього технічного бала.