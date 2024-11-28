Українці Беленюк та Насібов потрапили у рейтинг найкращих борців світу 2024 року
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Спорт
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Українці Беленюк та Насібов потрапили у рейтинг найкращих борців світу 2024 року

Беленюк і Насібов
Джерело:  Champion

Об’єднаний світ боротьби (UWW) сформував рейтинг найкращих борців греко-римського стилю за 2024 рік. До трійки найкращих у своїх вагових категоріях увійшли два українці: Парвіз Насібов (до 67 кг) та Жан Беленюк (до 87 кг).

Головні тези:

  • Об'єднаний світ боротьби склав рейтинг найкращих борців греко-римського стилю, у якому українські спортсмени Парвіз Насібов та Жан Беленюк посіли почесні місця.
  • Парвіз Насібов виборов срібло на Олімпійських іграх у Парижі, бронзу на чемпіонаті Європи та переміг на рейтинговому турнірі Zagreb Open, піднімаючись в рейтингу світових борців.
  • Жан Беленюк завершив свою спортивну кар'єру після Ігор у Парижі, але перед цим став бронзовим призером чемпіонату Європи та Олімпіади-2024, принісши Україні ще одну медаль.
  • Насібов і Беленюк продовжують піднімати планку української боротьби світового класу, демонструючи високий рівень підготовки та професіоналізм.
  • Український спорт має всі шанси на подальший успіх у греко-римській боротьбі завдяки талановитим атлетам, які представляють нашу країну на міжнародній арені.

Беленюк та Насібов потрапили у рейтинг найкращих борців світу

Під час складання рейтингу враховувалися результати Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, континентальних першостей, а також рейтингових турнірів.

Насібов на Олімпійських іграх у Парижі став срібним призером, виборов бронзову медаль чемпіонату Європи та здобув перемогу на престижному рейтинговому турнірі Zagreb Open.

Водночас Жан Беленюк став бронзовим призером чемпіонату Європи та Олімпіади. Після Ігор у Парижі він оголосив про завершення своєї спортивної кар’єри.

Парвіз Насібов

Друга нагорода в олімпійській кар'єрі Насібова

Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов приніс Україні третє "срібло" Олімпійських ігор-2024 — поступився у фіналі вагової категорії до 87 кг.

Після трьох поспіль перемог на старті турнірної сітки Насібову випало поборотися за першу сходинку п'єдесталу із Саїдом Есмаілі, іранським чемпіоном Азії-2024.

Насібов здобув друге олімпійське "срібло" в кар'єрі: у фіналі Токіо-2020 українець поступався іншому іранцеві, Мохаммеду Резі Гераеї.

Жан Беленюк

Беленюк приніс Україні четверту бронзову медаль на Олімпіаді-2024

Український спортсмен Жан Беленюк здобув "бронзу" Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів. У поєдинку за третє місце українець здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича — 3:1.

Золотий медаліст Токіо-2020 розпочав Олімпіаду-2024 з упевненої перемоги над китайцем Цяня Хайтао — 7:1. Далі на стадії 1/4 фіналу українець подолав представника Казахстану Нурсултана Турсинова. Українець поступався 0:3, проте зробив камбек та виграв зрештою з рахунком 7:3.

У півфіналі, щоправда, Беленюк поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані. Чинний віцечемпіон світу закінчив поєдинок проти Жана з рахунком 3:3, проте пройшов до фіналу завдяки перевазі останнього технічного бала.

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