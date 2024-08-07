Український борець Беленюк вийшов у чвертьфінал Олімпіади-2024
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Спорт
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Український борець Беленюк вийшов у чвертьфінал Олімпіади-2024

Український борець Беленюк вийшов у чвертьфінал Олімпіади-2024
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вийшов у чвертьфінал олімпійських змагань у Парижі.

Головні тези:

  • Український борець Жан Беленюк вийшов у чвертьфінал Олімпіади-2024 у Парижі після впевненої перемоги над китайським суперником.
  • Український спортсмен вразив уболівальників технічними випадами і заробленими очками, що дозволило йому перемогти.
  • У чвертьфіналі Беленюк зустрінеться з казахським борцем Нурсултаном Турсиновим у сутичці, запланованій на 7 серпня.
  • На 12-й день Олімпійських ігор-2024 для українських спортсменів також важливі поєдинки у легкій атлетиці, веслуванні, боксі та інших дисциплінах.

Як пройшло змагання українського борця Жана Беленюка

Жан Беленюк розпочав турнір із 1/8 фіналу. Там його суперником став китайський борець Цянь Хайтао.

Китайський борець відкрив рахунок, але Беленюк захопив ініціативу з перших секунд другого періоду сутички.

За технічні випади він заробив 7 очок, зокрема тричі український борець набрав по 2 пункти. Зрештою, китаєць не зміг нав'язати конкуренцію і заслужено програв.

У чвертьфіналі змагань Беленюк зустрінеться з казахським борцем Нурсултаном Турсиновим.

Сутичка відбудеться орієнтовно в 14-й годині 7 серпня.

Яким буде 12-й день Олімпійських ігор-2024 для українців

Легка атлетика:

  • 08:30 — змішана естафета, спортивна ходьба: Іван Банзерук, Людмила Оляновська;

  • 11:05 — чоловіки, стрибки у висоту: Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко.

Веслування на байдарках і каное

  • 10:30 — жінки, попередні заїзди, байдарка-одиночка 500м: Марія Повх;

  • 12:40 — чоловіки, попередні заїзди, каное-одиночка 1000м: Павло Алтухов;

Греко-римська боротьба

  • 12:00 — чоловіки, до 67кг, 1/8 фіналу: Парвіз Насібов

  • 12:00 — чоловіки, до 87кг, 1/8 фіналу: Жан Беленюк

Жіноча боротьба

  • 12:00 — жінки, до 50кг, втішна сутичка: Оксана Лівач

Стрибки у воду (трамплін 3м)

  • 16:00 — жінки, кваліфікація: Вікторія Кесарь

Бокс (вагова категорія 80кг)

  • 23:51 — чоловіки, фінал: Олександр Хижняк

Варто зазначити, що трансляцію можна переглянути на сайті та телеканалі “Суспільне Спорт”.

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