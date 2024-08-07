Український борець Беленюк вийшов у чвертьфінал Олімпіади-2024

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вийшов у чвертьфінал олімпійських змагань у Парижі.
Головні тези:
- Український борець Жан Беленюк вийшов у чвертьфінал Олімпіади-2024 у Парижі після впевненої перемоги над китайським суперником.
- Український спортсмен вразив уболівальників технічними випадами і заробленими очками, що дозволило йому перемогти.
- У чвертьфіналі Беленюк зустрінеться з казахським борцем Нурсултаном Турсиновим у сутичці, запланованій на 7 серпня.
- На 12-й день Олімпійських ігор-2024 для українських спортсменів також важливі поєдинки у легкій атлетиці, веслуванні, боксі та інших дисциплінах.
Як пройшло змагання українського борця Жана Беленюка
Жан Беленюк розпочав турнір із 1/8 фіналу. Там його суперником став китайський борець Цянь Хайтао.
Китайський борець відкрив рахунок, але Беленюк захопив ініціативу з перших секунд другого періоду сутички.
За технічні випади він заробив 7 очок, зокрема тричі український борець набрав по 2 пункти. Зрештою, китаєць не зміг нав'язати конкуренцію і заслужено програв.
У чвертьфіналі змагань Беленюк зустрінеться з казахським борцем Нурсултаном Турсиновим.
Сутичка відбудеться орієнтовно в 14-й годині 7 серпня.
Яким буде 12-й день Олімпійських ігор-2024 для українців
Легка атлетика:
08:30 — змішана естафета, спортивна ходьба: Іван Банзерук, Людмила Оляновська;
11:05 — чоловіки, стрибки у висоту: Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко.
Веслування на байдарках і каное
10:30 — жінки, попередні заїзди, байдарка-одиночка 500м: Марія Повх;
12:40 — чоловіки, попередні заїзди, каное-одиночка 1000м: Павло Алтухов;
Греко-римська боротьба
12:00 — чоловіки, до 67кг, 1/8 фіналу: Парвіз Насібов
12:00 — чоловіки, до 87кг, 1/8 фіналу: Жан Беленюк
Жіноча боротьба
12:00 — жінки, до 50кг, втішна сутичка: Оксана Лівач
Стрибки у воду (трамплін 3м)
16:00 — жінки, кваліфікація: Вікторія Кесарь
Бокс (вагова категорія 80кг)
23:51 — чоловіки, фінал: Олександр Хижняк
Варто зазначити, що трансляцію можна переглянути на сайті та телеканалі “Суспільне Спорт”.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-