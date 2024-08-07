Украинский борец Беленюк вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк вышел в четвертьфинал олимпийских соревнований в Париже.
Главные тезисы
- Жан Беленюк выиграл 1/8 финала Олимпиады-2024, победив китайского борца Цянь Хайтао.
- В четвертьфинале он встретится с казахским борцом Нурсултаном Турсиновым, схватка запланирована на 7 августа.
- На 12-й день Олимпийских игр-2024 также выступят украинские спортсмены в легкой атлетике, гребле, боксе и прыжках в воду.
- Расписание включает смешанную эстафету, прыжки в высоту, греблю на байдарках и каноэ, а также бои в греко-римской и женской борьбе.
Как прошло соревнование украинского борца Жана Беленюка
Жан Беленюк начал турнир с 1/8 финала. Там его соперником стал китайский борец Цянь Хайтао.
Китайский борец открыл счет, но Беленюк захватил инициативу с первых секунд второго периода схватки.
За технические выпады он заработал 7 очков, в том числе трижды украинский борец набрал по 2 пункта. В конце концов китаец не смог навязать конкуренцию и заслуженно проиграл.
В четвертьфинале соревнований Беленюк встретится с казахским борцом Нурсултаном Турсиновым.
Схватка произойдет ориентировочно в 14 часов 7 августа.
Каким будет 12-й день Олимпийских игр-2024 для украинцев
Легкая атлетика:
08:30 — смешанная эстафета, спортивная ходьба: Иван Банзерук, Людмила Оляновская;
11:05 — мужчины, прыжки в высоту: Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко.
Гребля на байдарках и каноэ
10:30 — женщины, предварительные заезды, байдарка-одиночка 500м: Мария Повх;
12:40 — мужчины, предварительные заезды, каноэ-одиночка 1000м: Павел Алтухов;
Греко-римская борьба
12:00 — мужчины, до 67кг, 1/8 финала: Парвиз Насибов
12:00 — мужчины, до 87кг, 1/8 финала: Жан Беленюк
Женская борьба
12:00 — женщины, до 50кг, утешительная схватка: Оксана Ливач
Прыжки в воду (трамплин 3м)
16:00 — женщины, квалификация: Виктория Кесарь
Бокс (весовая категория 80кг)
23:51 — мужчины, финал: Александр Хижняк
Следует отметить, что трансляцию можно посмотреть на сайте и телеканале "Общественное Спорт".
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