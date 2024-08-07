Украинский борец Беленюк вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк вышел в четвертьфинал олимпийских соревнований в Париже.

Как прошло соревнование украинского борца Жана Беленюка

Жан Беленюк начал турнир с 1/8 финала. Там его соперником стал китайский борец Цянь Хайтао.

Китайский борец открыл счет, но Беленюк захватил инициативу с первых секунд второго периода схватки.

За технические выпады он заработал 7 очков, в том числе трижды украинский борец набрал по 2 пункта. В конце концов китаец не смог навязать конкуренцию и заслуженно проиграл.

В четвертьфинале соревнований Беленюк встретится с казахским борцом Нурсултаном Турсиновым.

Схватка произойдет ориентировочно в 14 часов 7 августа.

Каким будет 12-й день Олимпийских игр-2024 для украинцев

Легкая атлетика:

08:30 — смешанная эстафета, спортивная ходьба: Иван Банзерук, Людмила Оляновская;

11:05 — мужчины, прыжки в высоту: Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко.

Гребля на байдарках и каноэ

10:30 — женщины, предварительные заезды, байдарка-одиночка 500м: Мария Повх;

12:40 — мужчины, предварительные заезды, каноэ-одиночка 1000м: Павел Алтухов;

Греко-римская борьба

12:00 — мужчины, до 67кг, 1/8 финала: Парвиз Насибов

12:00 — мужчины, до 87кг, 1/8 финала: Жан Беленюк

Женская борьба

12:00 — женщины, до 50кг, утешительная схватка: Оксана Ливач

Прыжки в воду (трамплин 3м)

16:00 — женщины, квалификация: Виктория Кесарь

Бокс (весовая категория 80кг)

23:51 — мужчины, финал: Александр Хижняк