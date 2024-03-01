Украинцы Костевич и Омельчук победили на ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе

1 марта на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м золотые медали в миксте завоевали украинские спортсмены Елена Костевич и Олег Омельчук.
Украинцы победили на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
В квалификации украинцы были вторыми, а в финале одолели чемпионов мира-2022 Сильвию Штайнер и Рикарда Цехмейстера из Австрии. Счет противостояния 17:11.
Это первая золотая медаль для Костевича и Омельчука на ЧЕ в миксте из пневматического пистолета. Костевич завоевала седьмую золотую медаль на чемпионатах Европы, Омельчук — третью.
В этой дисциплине выступала еще одна украинка пара — Юлия Исаченко и Виктор Банькин в квалификации заняли 22 место.
Накануне Костевич, Исаченко и Вилена Бевз завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ, Банькин, Коростылев и Омельчук — бронзу.
Отметим, что чемпионат Европы завершится 2 марта.
В прошлом году Елена Костевич стала серебряным призером чемпионата мира по олимпийской дисциплине (малокалиберный пистолет, 25 м).
Меркушина стала чемпионкой мира по биатлону
29 февраля Меркушина одержала первую в карьере победу на юниорском ЧМ по биатлону и третью медаль в целом: в 2023 году она выиграла бронзовые награды в индивидуальной гонке и смешанной эстафете.
Первую половину гонки Меркушина прошла вне топ-10 через два круга штрафа. Однако не промахнулась на двух финальных огневых рубежах, а на последнем круге опередила на 1.9 секунды француженку Лолу Бужо.
Меркушина отметила, что не ожидала слишком высоких результатов в конце сезона, поскольку провела его на фоне травм и болезней. Поэтому золотая медаль ЧМ-2024 стала своеобразным "бонусом" для нее.
Это такой подарок для меня в этом сезоне. Потому сезон был действительно очень тяжелым, с травмами и болезнями. Я уже не надеялась ни на что, думала, что просто надо доработать. И сезон мне в ответ: ладно, ты настрадалась, вот тебе подарочек. Я принимаю его, мне он очень нравится.
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