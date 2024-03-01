Украинцы Костевич и Омельчук победили на ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе

1 марта на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м золотые медали в миксте завоевали украинские спортсмены Елена Костевич и Олег Омельчук.

Украинцы победили на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

В квалификации украинцы были вторыми, а в финале одолели чемпионов мира-2022 Сильвию Штайнер и Рикарда Цехмейстера из Австрии. Счет противостояния 17:11.

Это первая золотая медаль для Костевича и Омельчука на ЧЕ в миксте из пневматического пистолета. Костевич завоевала седьмую золотую медаль на чемпионатах Европы, Омельчук — третью.

В этой дисциплине выступала еще одна украинка пара — Юлия Исаченко и Виктор Банькин в квалификации заняли 22 место.

Накануне Костевич, Исаченко и Вилена Бевз завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ, Банькин, Коростылев и Омельчук — бронзу.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 2 марта.

В прошлом году Елена Костевич стала серебряным призером чемпионата мира по олимпийской дисциплине (малокалиберный пистолет, 25 м).

Меркушина стала чемпионкой мира по биатлону

29 февраля Меркушина одержала первую в карьере победу на юниорском ЧМ по биатлону и третью медаль в целом: в 2023 году она выиграла бронзовые награды в индивидуальной гонке и смешанной эстафете.

Первую половину гонки Меркушина прошла вне топ-10 через два круга штрафа. Однако не промахнулась на двух финальных огневых рубежах, а на последнем круге опередила на 1.9 секунды француженку Лолу Бужо.

Я однажды, если честно, во время гонки не волновалась. Просто ехала, гонка, бегом, надо работать. Больше было сосредоточено на том, что это контактная гонка, кого обойти, с кем уехать. Это занимало мои мысли в течение гонки, и поэтому я особо ничего не думала, не было нервов или каких-либо переживаний. Поделиться

Меркушина отметила, что не ожидала слишком высоких результатов в конце сезона, поскольку провела его на фоне травм и болезней. Поэтому золотая медаль ЧМ-2024 стала своеобразным "бонусом" для нее.