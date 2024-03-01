Українці Костевич та Омельчук перемогли на ЧЄ-2024 з кульової стрільби

1 березня на чемпіонаті Європи у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м золоті медалі у міксті здобули українські спортсмени Олена Костевич та Олег Омельчук.
Українці перемогли на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
У кваліфікації українці були другими, а в фіналі здолали чемпіонів світу-2022 Сільвію Штайнер та Рікарда Цехмейстера з Австрії. Рахунок протистояння 17:11.
Це перша золота медаль для Костевич та Омельчука на ЧЄ у міксті з пневматичного пістолета. Костевич завоювала сьому золоту медаль на чемпіонатах Європи, Омельчук — третю.
У цій дисципліні виступала ще одна українка пара — Юлія Ісаченко та Віктор Банькін у кваліфікації посіли 22 місце.
Напередодні Костевич, Ісаченко та Вілєна Бевз здобули срібло у стрільбі з пневматичного пістолета на ЧЄ, Банькін, Коростильов та Омельчук — бронзу.
Відзначимо, що чемпіонат Європи завершиться 2 березня.
Торік Олена Костевич стала срібною призеркою чемпіонату світу в олімпійській дисципліні (малокаліберний пістолет, 25 м).
Меркушина стала чемпіонкою світу з біатлону
29 лютого Меркушина здобула першу в кар'єрі перемогу на юніорському ЧС з біатлону і третю медаль загалом: у 2023 році вона виграла бронзові нагороди в індивідуальній гонці та змішаній естафеті.
Першу половину гонки Меркушина пройшла поза межами топ-10 через два кола штрафу. Однак не зробила жодного промаху на двох фінальних вогневих рубежах, а на останньому колі випередила на 1.9 секунди француженку Лолу Бужо.
Меркушина відзначила, що не очікувала від себе надто високих результатів наприкінці сезону, оскільки провела його на тлі травм і хвороб. Тому золота медаль ЧС-2024 стала своєрідним "бонусом" для неї.
Це такий подарунок для мене цього сезону. Бо сезон був дійсно дуже важким, з травмами та хворобами. Я вже не сподівалася ні на що, [думала], що просто треба допрацювати. І сезон мені у відповідь: добре, ти настраждалася, ось тобі подаруночок. Я його приймаю, мені він дуже подобається.
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