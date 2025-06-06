Украинцы Трубин и Лунин вошли в топ-5 самых дорогих голкиперов мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил десятку самых дорогих футбольных вратарей мира, ныне выступающих. В него вошли и двое украинцев.
Главные тезисы
- Анатолий Трубин и Андрей Лунин из Украины заняли второе и четвертое места соответственно в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии CIES.
- Трансферные стоимости Трубина и Лунина составляют 46,7 и 41,3 млн евро соответственно.
- На первом месте в списке самых дорогих голкиперов оказался Барт Вербрюгген из "Брайтон" с трансферной стоимостью 64,3 млн евро.
Трубин и Лунин попали в пятерку самых дорогих голкиперов мира
Как свидетельствует рейтинг CIES, на ведущих вратарских позициях находятся два вратаря национальной сборной Украины.
Анатолий Трубин из лиссабонской "Бенфики" идет вторым (46,7 млн евро), Андрей Лунин из мадридского "Реала" — четвертым (41,3 млн евро).
ТОП-10 самых дорогих вратарей мира по версии CIES
Барт Вербрюгген («Брайтон») — 64,3 млн евро
Анатолий Трубин («Бенфика») — 46,7 млн евро
Давид Райа («Арсенал») — 42,0 млн евро
Андрей Лунин («Реал») — 41,3 млн евро
Марко Карнесекки («Аталанта») — 39,4 млн евро
Роберт Санчес («Челси») — 38,4 млн евро
Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд) — 32,9 млн евро
Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») — 31,5 млн евро
Люка Шевалье («Лилль») — 29,3 млн евро
Георгий Мамардашвили («Валенсия») — 29,0 млн евро.
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