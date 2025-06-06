Українці Трубін і Лунін увійшли до топ-5 найдорожчих голкіперів світу

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав десятку найдорожчих футбольних воротарів світу, які виступають нині. У нього ввійшли і двоє українців.
Головні тези:
- Українські футбольні голкіпери Анатолій Трубін та Андрій Лунін займають друге та четверте місця в списку найдорожчих воротарів світу за версією CIES.
- Анатолій Трубін виступає за лісабонську «Бенфіку», а Андрій Лунін представляє мадридський «Реал», їхні трансферні вартості становлять 46,7 та 41,3 млн євро відповідно.
Трубін і Лунін потрапили у п’ятірку найдорожчих голкіперів світу
Як свідчить рейтинг CIES, на провідних воротарських позиціях перебувають двоє воротарів національної збірної України.
Анатолій Трубін з лісабонської «Бенфіки» йде другим (46,7 млн євро), Андрій Лунін з мадридського «Реала» — четвертим (41,3 млн євро).
ТОП-10 найдорожчих воротарів світу за версією CIES
Барт Вербрюгген («Брайтон») — 64,3 млн євро
Анатолій Трубін («Бенфіка») — 46,7 млн євро
Давид Райа («Арсенал») — 42,0 млн євро
Андрій Лунін («Реал») — 41,3 млн євро
Марко Карнесеккі («Аталанта») — 39,4 млн євро
Роберт Санчес («Челсі») — 38,4 млн євро
Грегор Кобель («Боруссія», Дортмунд) — 32,9 млн євро
Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ») — 31,5 млн євро
Люка Шевальє («Лілль») — 29,3 млн євро
Георгій Мамардашвілі («Валенсія») — 29,0 млн євро.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-