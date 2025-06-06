Українці Трубін і Лунін увійшли до топ-5 найдорожчих голкіперів світу
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Українці Трубін і Лунін увійшли до топ-5 найдорожчих голкіперів світу

Трубін
Джерело:  Укрінформ

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав десятку найдорожчих футбольних воротарів світу, які виступають нині. У нього ввійшли і двоє українців.

Головні тези:

  • Українські футбольні голкіпери Анатолій Трубін та Андрій Лунін займають друге та четверте місця в списку найдорожчих воротарів світу за версією CIES.
  • Анатолій Трубін виступає за лісабонську «Бенфіку», а Андрій Лунін представляє мадридський «Реал», їхні трансферні вартості становлять 46,7 та 41,3 млн євро відповідно.

Трубін і Лунін потрапили у п’ятірку найдорожчих голкіперів світу

Як свідчить рейтинг CIES, на провідних воротарських позиціях перебувають двоє воротарів національної збірної України.

Анатолій Трубін з лісабонської «Бенфіки» йде другим (46,7 млн євро), Андрій Лунін з мадридського «Реала» — четвертим (41,3 млн євро).

ТОП-10 найдорожчих воротарів світу за версією CIES

  1. Барт Вербрюгген («Брайтон») — 64,3 млн євро

  2. Анатолій Трубін («Бенфіка») — 46,7 млн євро

  3. Давид Райа («Арсенал») — 42,0 млн євро

  4. Андрій Лунін («Реал») — 41,3 млн євро

  5. Марко Карнесеккі («Аталанта») — 39,4 млн євро

  6. Роберт Санчес («Челсі») — 38,4 млн євро

  7. Грегор Кобель («Боруссія», Дортмунд) — 32,9 млн євро

  8. Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ») — 31,5 млн євро

  9. Люка Шевальє («Лілль») — 29,3 млн євро

  10. Георгій Мамардашвілі («Валенсія») — 29,0 млн євро.

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