Український голкіпер Анатолій Трубін вже влітку цього року може покинути португальську “Бенфіку” і перейти до “Манчестер Юнайтед”.
Головні тези:
- Манчестер Юнайтед виявив інтерес до українського голкіпера Анатолія Трубіна з Бенфіки на літнє трансферне вікно 2025 року.
- Тренер Рубен Аморім особисто зацікавлений у підписанні Трубіна, контракт якого з Бенфікою розрахований до 2028 року.
- Крім Манчестер Юнайтед, до трансферу Анатолія Трубіна також проявляє інтерес Баварія, готова придбати гравця за 25 млн євро.
Що відомо про ймовірний перехід Трубіна з Бенфіки до Манчестер Юнайтед
За інформацією видання O Jogo, у переході Трубіна до топ-клубу АПЛ особисто зацікавлений тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморім.
На думку головного тренера “Червоних дияволів” клуб має посилитись за рахунок нового голкіпера.
До цього Аморім працював з португальським “Спортингом” і знайомий з грою Трубіна. Це може зіграти ключову роль у майбутньому трансфері.
Контракт Анатолія Трубіна з Бенфікою розрахований до літа 2028 року. Раніше українським воротарем "орлів" цікавились такі клуби, як Манчестер Сіті, Баварія та Інтер.
У цьому сезоні Трубін зіграв у 23 матчах за Бенфіку в офіційних турнірах. На рахунку українського голкіпера 11 кліншитів, а також 16 пропущених м'ячів.
Хто ще зацікавлений у трансфері Трубіна
Раніше повідомлялось, що у придбанні Трубіна також зацікавлена мюнхенська “Баварія”.
За інформацією видання, гранд німецького футболу готується провести активну зимову трансферну кампанію і підписати кількох гравців, серед них, зокрема, і Анатолій Трубін.
Наразі за результатами першої половини сезону -2024/2025 “Баварія” займає перше місце у чемпіонаті Німеччини, однак керівництво клубу незадоволене результатами гри Венсана Компані.
До того ж “Баварія” розглядає Анатолія Трубіна на роль дублера Мануеля Ноєра і з повноцінною заміною останнього у подальшому.
За інформацією ЗМІ, німецький клуб готовий придбати в “Бенфіки” Трубіна за 25 млн євро.
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