Український голкіпер Анатолій Трубін вже влітку цього року може покинути португальську “Бенфіку” і перейти до “Манчестер Юнайтед”.

Що відомо про ймовірний перехід Трубіна з Бенфіки до Манчестер Юнайтед

За інформацією видання O Jogo, у переході Трубіна до топ-клубу АПЛ особисто зацікавлений тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморім.

На думку головного тренера “Червоних дияволів” клуб має посилитись за рахунок нового голкіпера.

До цього Аморім працював з португальським “Спортингом” і знайомий з грою Трубіна. Це може зіграти ключову роль у майбутньому трансфері.

Контракт Анатолія Трубіна з Бенфікою розрахований до літа 2028 року. Раніше українським воротарем "орлів" цікавились такі клуби, як Манчестер Сіті, Баварія та Інтер.

Анатолій Трубін

У цьому сезоні Трубін зіграв у 23 матчах за Бенфіку в офіційних турнірах. На рахунку українського голкіпера 11 кліншитів, а також 16 пропущених м'ячів.

Хто ще зацікавлений у трансфері Трубіна

Раніше повідомлялось, що у придбанні Трубіна також зацікавлена мюнхенська “Баварія”.

За інформацією видання, гранд німецького футболу готується провести активну зимову трансферну кампанію і підписати кількох гравців, серед них, зокрема, і Анатолій Трубін.

Наразі за результатами першої половини сезону -2024/2025 “Баварія” займає перше місце у чемпіонаті Німеччини, однак керівництво клубу незадоволене результатами гри Венсана Компані.

До того ж “Баварія” розглядає Анатолія Трубіна на роль дублера Мануеля Ноєра і з повноцінною заміною останнього у подальшому.

За інформацією ЗМІ, німецький клуб готовий придбати в “Бенфіки” Трубіна за 25 млн євро.