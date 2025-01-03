Украинский голкипер Анатолий Трубин уже летом этого года может покинуть португальскую "Бенфику" и перейти в "Манчестер Юнайтед".

Что известно о возможном переходе Трубина из Бенфики в Манчестер Юнайтед

По информации издания O Jogo, в переходе Трубина в топ-клуб АПЛ лично заинтересован тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим.

По мнению главного тренера "Красных дьяволов", клуб должен усилиться за счет нового голкипера.

До этого Аморим работал с португальским "Спортингом" и знаком с игрой Трубина. Это может сыграть ключевую роль в будущем трансфере.

Контракт Анатолия Трубина с Бенфикой рассчитан до лета 2028 года. Ранее украинским вратарем "орлов" интересовались такие клубы как Манчестер Сити, Бавария и Интер.

Анатолий Трубин

В этом сезоне Трубин сыграл в 23 матчах за Бенфику в официальных турнирах. На счету украинского голкипера 11 клиншитов, а также 16 пропущенных мячей.

Кто еще заинтересован в трансфере Трубина

Ранее сообщалось, что в приобретении Трубина также заинтересована мюнхенская "Бавария".

По информации издания, гранд немецкого футбола готовится провести активную зимнюю трансферную кампанию и подписать нескольких игроков, в том числе Анатолий Трубин.

По результатам первой половины сезона -2024/2025 "Бавария" занимает первое место в чемпионате Германии, однако руководство клуба недовольно результатами игры Венсана Компани.

К тому же "Бавария" рассматривает Анатолия Трубина на роль дублера Мануэля Нойера и с полноценной заменой последнего в дальнейшем.

По информации СМИ, немецкий клуб готов приобрести у "Бенфики" Трубина за 25 млн евро.