Украинский голкипер Анатолий Трубин может стать игроком Манчестер Юнайтед
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Украинский голкипер Анатолий Трубин может стать игроком Манчестер Юнайтед

Анатолий Трубин
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Источник:  online.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин уже летом этого года может покинуть португальскую "Бенфику" и перейти в "Манчестер Юнайтед".

Главные тезисы

  • Анатолий Трубин рассматривается Манчестер Юнайтед как потенциальное усиление основы и замена вратарю команды.
  • Тренер Рубен Аморим лично заинтересован в украинском голкипере из-за знакомства с его игрой.
  • Бавария также проявляет интерес к Трубину, готовясь выложить 25 млн евро за переход.

Что известно о возможном переходе Трубина из Бенфики в Манчестер Юнайтед

По информации издания O Jogo, в переходе Трубина в топ-клуб АПЛ лично заинтересован тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим.

По мнению главного тренера "Красных дьяволов", клуб должен усилиться за счет нового голкипера.

До этого Аморим работал с португальским "Спортингом" и знаком с игрой Трубина. Это может сыграть ключевую роль в будущем трансфере.

Контракт Анатолия Трубина с Бенфикой рассчитан до лета 2028 года. Ранее украинским вратарем "орлов" интересовались такие клубы как Манчестер Сити, Бавария и Интер.

Трубин уже летом этого года может перейти из Бенфики в Манчестер Юнайтед
Анатолий Трубин

В этом сезоне Трубин сыграл в 23 матчах за Бенфику в официальных турнирах. На счету украинского голкипера 11 клиншитов, а также 16 пропущенных мячей.

Кто еще заинтересован в трансфере Трубина

Ранее сообщалось, что в приобретении Трубина также заинтересована мюнхенская "Бавария".

По информации издания, гранд немецкого футбола готовится провести активную зимнюю трансферную кампанию и подписать нескольких игроков, в том числе Анатолий Трубин.

По результатам первой половины сезона -2024/2025 "Бавария" занимает первое место в чемпионате Германии, однако руководство клуба недовольно результатами игры Венсана Компани.

К тому же "Бавария" рассматривает Анатолия Трубина на роль дублера Мануэля Нойера и с полноценной заменой последнего в дальнейшем.

По информации СМИ, немецкий клуб готов приобрести у "Бенфики" Трубина за 25 млн евро.

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