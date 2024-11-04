Украинцы в соцсетях высмеяли закон о документах на хранение дров
Категория
Украина
Дата публикации

Украинцы в соцсетях высмеяли закон о документах на хранение дров

Дрова
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Источник:  24 канал

Украинцы в соцсетях отреагировали мемами на принятый Верховной Радой закон о необходимости документов на хранение дров и соответствующие штрафы за их отсутствие.

Главные тезисы

  • Украинцы реагируют на новый закон о хранении дров с помощью мемов и шуток в соцсетях.
  • Принятый закон предусматривает уголовные наказания и штрафы за хранение дров без соответствующих документов.
  • Украинцы высмеивают и шутят, предполагая об обысках к бабушкам и дедушкам из-за нарушений закона.
  • Закон №9665, принятый Верховной Радой, может повлечь за собой серьезные последствия для населения украинских сел.
  • Реакция украинцев на новый закон стала объектом внимания в онлайн-пространстве, где обсуждаются и шутят над штрафами и уголовными наказаниями.

Что известно о принятии Верховной Радой закона о штрафах при хранении дров без документов

10 октября Верховная Рада приняла закон о лишении свободы на срок от 5 до 7 лет при хранении дров без соответствующих документов.

Закон №9665 вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы в вопросе наказания за хранение дров без документов.

В случае, если документ будет подписан президентом Владимиром Зеленским, нарушителями может оказаться большинство жителей украинских сел.

Закон предусматривает, что в случае хранения дров на сумму более 30 тыс грн, нарушителю грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Если же хранение дров без документов не превышает сумму в 30 тыс. грн, нарушителю грозит штраф в размере от 34 тыс. грн.

Как украинцы реагируют на закон в соцсетях

Украинцы в соцсетях сразу же начали шутить по поводу нового закона.

В частности, некоторые предположили, что теперь работники ДБР будут совершать визиты с обысками к бабушкам и дедушкам, которые сделали запасы дров на зиму.

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