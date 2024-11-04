Украинцы в соцсетях отреагировали мемами на принятый Верховной Радой закон о необходимости документов на хранение дров и соответствующие штрафы за их отсутствие.

Что известно о принятии Верховной Радой закона о штрафах при хранении дров без документов

10 октября Верховная Рада приняла закон о лишении свободы на срок от 5 до 7 лет при хранении дров без соответствующих документов.

Закон №9665 вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы в вопросе наказания за хранение дров без документов.

В случае, если документ будет подписан президентом Владимиром Зеленским, нарушителями может оказаться большинство жителей украинских сел.

Закон предусматривает, что в случае хранения дров на сумму более 30 тыс грн, нарушителю грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Если же хранение дров без документов не превышает сумму в 30 тыс. грн, нарушителю грозит штраф в размере от 34 тыс. грн.

Как украинцы реагируют на закон в соцсетях

Украинцы в соцсетях сразу же начали шутить по поводу нового закона.

В частности, некоторые предположили, что теперь работники ДБР будут совершать визиты с обысками к бабушкам и дедушкам, которые сделали запасы дров на зиму.