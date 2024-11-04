Украинцы в соцсетях отреагировали мемами на принятый Верховной Радой закон о необходимости документов на хранение дров и соответствующие штрафы за их отсутствие.
Главные тезисы
- Украинцы реагируют на новый закон о хранении дров с помощью мемов и шуток в соцсетях.
- Принятый закон предусматривает уголовные наказания и штрафы за хранение дров без соответствующих документов.
- Украинцы высмеивают и шутят, предполагая об обысках к бабушкам и дедушкам из-за нарушений закона.
- Закон №9665, принятый Верховной Радой, может повлечь за собой серьезные последствия для населения украинских сел.
- Реакция украинцев на новый закон стала объектом внимания в онлайн-пространстве, где обсуждаются и шутят над штрафами и уголовными наказаниями.
Что известно о принятии Верховной Радой закона о штрафах при хранении дров без документов
10 октября Верховная Рада приняла закон о лишении свободы на срок от 5 до 7 лет при хранении дров без соответствующих документов.
Закон №9665 вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы в вопросе наказания за хранение дров без документов.
В случае, если документ будет подписан президентом Владимиром Зеленским, нарушителями может оказаться большинство жителей украинских сел.
Закон предусматривает, что в случае хранения дров на сумму более 30 тыс грн, нарушителю грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.
Если же хранение дров без документов не превышает сумму в 30 тыс. грн, нарушителю грозит штраф в размере от 34 тыс. грн.
Как украинцы реагируют на закон в соцсетях
Украинцы в соцсетях сразу же начали шутить по поводу нового закона.
В частности, некоторые предположили, что теперь работники ДБР будут совершать визиты с обысками к бабушкам и дедушкам, которые сделали запасы дров на зиму.
November 4, 2024
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