Українці у соцмережах відреагували мемами на ухвалений Верховною Радою закон щодо необхідності документів на зберігання дров та відповідні штрафи за їхню відсутність.
Головні тези:
- Українці активно обговорюють новий закон про зберігання дров без відповідних документів у соцмережах.
- Закон передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 7 років у разі порушення умов зберігання дров.
- Серед жартів у соцмережах вже звучать припущення про візіти ДБР до бабусь та дідусів через нове законодавство.
- Закон також передбачає штраф у розмірі від 34 тис грн за зберігання дров без документів на меншу суму ніж 30 тис грн.
- Реакція українців на закон про зберігання дров стала об'єктом уваги та висміювання в мережі з мемами та жартами.
Що відомо про ухвалення Верховною Радою закону щодо штрафів у разі зберігання дров без документів
10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон щодо позбавлення волі на термін від 5 до 7 років у разі зберігання дров без відповідних документів.
Зазначається, що закон №9665 вносить зміни до Адміністративного і Кримінального кодексів у питанні покарання за зберігання дров без документів.
У разі, якщо документ буде підписаний президентом Володимиром Зеленським, порушниками можуть виявитись більшість жителів українських сіл.
Закон передбачає, що у разі зберігання дров на суму у понад 30 тис грн, порушнику загрожує від 5 до 7 років в’язниці.
Якщо ж зберігання дров без документів не перевищує суми у 30 тис грн, порушнику загрожує штраф у розмірі від 34 тис грн.
Як українці реагують на закон у соцмережах
Українці у соцмережах одразу ж почали жартувати з приводу нового закону.
Зокрема, дехто припустив, що відтепер працівники ДБР здійснюватимуть візіти з обшуками до бабусь і дідусів, які зробили запаси дров на зиму.
November 4, 2024
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