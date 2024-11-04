Українці у соцмережах відреагували мемами на ухвалений Верховною Радою закон щодо необхідності документів на зберігання дров та відповідні штрафи за їхню відсутність.

Що відомо про ухвалення Верховною Радою закону щодо штрафів у разі зберігання дров без документів

10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон щодо позбавлення волі на термін від 5 до 7 років у разі зберігання дров без відповідних документів.

Зазначається, що закон №9665 вносить зміни до Адміністративного і Кримінального кодексів у питанні покарання за зберігання дров без документів.

У разі, якщо документ буде підписаний президентом Володимиром Зеленським, порушниками можуть виявитись більшість жителів українських сіл.

Закон передбачає, що у разі зберігання дров на суму у понад 30 тис грн, порушнику загрожує від 5 до 7 років в’язниці.

Якщо ж зберігання дров без документів не перевищує суми у 30 тис грн, порушнику загрожує штраф у розмірі від 34 тис грн.

Як українці реагують на закон у соцмережах

Українці у соцмережах одразу ж почали жартувати з приводу нового закону.

Зокрема, дехто припустив, що відтепер працівники ДБР здійснюватимуть візіти з обшуками до бабусь і дідусів, які зробили запаси дров на зиму.