Украинцы вложили 1 млрд грн в ремонты домов благодаря "еВосстановлению"

Деньги по программе государственной денежной помощи "еВосстановление" целевые и их можно потратить только на строительные материалы и услуги для ремонтов. Владельцы поврежденных войной домов уже освоили миллиард гривен государственной помощи на ремонты.

Украинцы потратили первый миллиард гривен на ремонты поврежденных войной домов

На сегодня подавляющее большинство этих средств по программе "еВосстановление" было потрачено на приобретение строительных материалов и стекла.

Об этом сообщает Министерство обновления в Facebook.

Деньги по программе государственной денежной помощи “еВосстановление” целевые и их можно потратить только на строительные материалы и услуги для ремонтов. Поделиться

Более 2 тысяч предпринимателей строительной отрасли предлагают свои услуги, подавляющее это малый и средний бизнес. Для них это возможность стать «видимыми» и обеспечить своими услугами тех, кто в этом сейчас чрезвычайно нуждается.

Важно, что деньги на помощь возвращаются в украинскую экономику и усиливают ее, – отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Поделиться

Уже 2307 представителей бизнеса присоединились к “еВосстановлению”. Из них 296 (13%) – юридические лица, а 2011 (87%) – ФЛП.

Для подключения к программе необходимо подать заявление через Действие, предварительно проверив, соответствует ли бизнес условиям программы. Бизнес должен иметь соответствующие МСС-коды. Посмотреть полный список и подать заявление на участие можно на портале Дія.

В общей сложности более 69 тысяч украинцев подали заявки на получение денежной помощи для восстановления поврежденных домов, а более 37 тысяч уже получили ее.

Кабмин Украины предоставит Сумской и Черниговской областям средства на восстановление

Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на разные программы восстановления 62,3 млрд грн, из которых почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, а 673 млн – на Черниговскую.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Президиума Конгресса местных, посвященного вопросам Сумской и Черниговской областей.