Українці вклали 1 млрд грн у ремонти осель завдяки "єВідновленню"

Гроші за програмою державної грошової допомоги “єВідновлення” цільові і їх можна витратити лише на будівельні матеріали та послуги для ремонтів. Власники пошкоджених війною будинків вже “освоїли” мільярд гривень державної допомоги на ремонти.

Українці витратили перший мільярд гривень на ремонти пошкоджених війною осель

На сьогодні переважна більшість цих коштів за програмою "єВідновлення" була витрачена на придбання будівельних матеріалів та скла.

Про це повідомляє Міністерство відновлення у Facebook.

Гроші за програмою державної грошової допомоги єВідновлення цільові і їх можна витратити лише на будівельні матеріали та послуги для ремонтів. Поширити

Більше 2 тисяч підприємців будівельної галузі пропонують свої послуги, переважна кількість це малий та середній бізнес. Для них це можливість стати «видимими» та забезпечити своїми послугами тих, хто цього зараз надзвичайно потребує.

Важливо, що гроші на допомогу повертається в українську економіку та посилюють її, – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Поширити

Вже 2307 представників бізнесу приєдналися до єВідновлення. З них 296 (13%) – юридичні особи, а 2011 (87%) – ФОПи.

Для під’єднання до програми необхідно подати заяву через Дію, попередньо перевіривши чи бізнес відповідає умовам програми. Бізнес повинен мати відповідні МСС-коди. Подивитися повний перелік та подати заяву на участь можна на порталі Дія

Загалом понад 69 тисяч українців подали заявки на отримання грошової допомоги для відновлення пошкоджених домівок, а понад 37 тисяч вже отримали її.

Кабмін України надасть Сумській та Чернігівській областям кошти на відновлення

Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн, з яких майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, а 673 млн – на Чернігівську.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих, яка була присвячена питанням Сумської та Чернігівської областей.