Українці вклали 1 млрд грн у ремонти осель завдяки "єВідновленню"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Українці вклали 1 млрд грн у ремонти осель завдяки "єВідновленню"

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Ремонти
Read in English

Гроші за програмою державної грошової допомоги “єВідновлення” цільові і їх можна витратити лише на будівельні матеріали та послуги для ремонтів. Власники пошкоджених війною будинків вже “освоїли” мільярд гривень державної допомоги на ремонти.

Українці витратили перший мільярд гривень на ремонти пошкоджених війною осель

На сьогодні переважна більшість цих коштів за програмою "єВідновлення" була витрачена на придбання будівельних матеріалів та скла.

Про це повідомляє Міністерство відновлення у Facebook.

Гроші за програмою державної грошової допомоги єВідновлення цільові і їх можна витратити лише на будівельні матеріали та послуги для ремонтів.

Більше 2 тисяч підприємців будівельної галузі пропонують свої послуги, переважна кількість це малий та середній бізнес. Для них це можливість стати «видимими» та забезпечити своїми послугами тих, хто цього зараз надзвичайно потребує.

Важливо, що гроші на допомогу повертається в українську економіку та посилюють її, – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Вже 2307 представників бізнесу приєдналися до єВідновлення. З них 296 (13%) – юридичні особи, а 2011 (87%) – ФОПи.

Для під’єднання до програми необхідно подати заяву через Дію, попередньо перевіривши чи бізнес відповідає умовам програми. Бізнес повинен мати відповідні МСС-коди. Подивитися повний перелік та подати заяву на участь можна на порталі Дія

Загалом понад 69 тисяч українців подали заявки на отримання грошової допомоги для відновлення пошкоджених домівок, а понад 37 тисяч вже отримали її.

Кабмін України надасть Сумській та Чернігівській областям кошти на відновлення

Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн, з яких майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, а 673 млн – на Чернігівську.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих, яка була присвячена питанням Сумської та Чернігівської областей.

З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн. З них майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, 673 млн – на Чернігівську, – зазначив Шмигаль.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін України надасть 62 млрд грн на програми відновлення після російської агресії
Кабінет міністрів України
Кабмін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
На відновлення енергетики. Україна отримає від Німеччини понад 24 млн євро
Енергетики
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Українська економіка торік показала незначне відновлення — доповідь ООН
Економіка України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм