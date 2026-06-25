Ukraine Support Loan. Украина получила 3,2 млрд евро от ЕС

Украина получила 3,2 млрд евро от Европейского Союза – первый транш в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.
Главные тезисы
- Украина получила 3,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.
- Эта кредитная поддержка поможет Украине поддержать экономическую устойчивость и обороноспособность.
ЕС предоставил Украине 3,2 млрд евро
Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В Минфине отметили, что эти средства будут направлены "на финансирование приоритетных расходов госбюджета, поддержку макрофинансовой стабильности и обеспечение непрерывной работы государства в условиях полномасштабной войны".
Ukraine Support Loan является частью более широкой двухлетней рамки поддержки Украины со стороны ЕС на 2026-2027 годы общим объемом до 90 млрд евро. В 2026 году Украине должно быть доступно до 45 млрд евро.
С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз предоставил Украине более 70 млрд евро бюджетной поддержки, отметили в Минфине.
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