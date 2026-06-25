Ukraine Support Loan. Украина получила 3,2 млрд евро от ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

Ukraine Support Loan. Украина получила 3,2 млрд евро от ЕС

Юлия Свириденко
Свириденко
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Украина получила 3,2 млрд евро от Европейского Союза – первый транш в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

Главные тезисы

  • Украина получила 3,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.
  • Эта кредитная поддержка поможет Украине поддержать экономическую устойчивость и обороноспособность.

ЕС предоставил Украине 3,2 млрд евро

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Украина получила первый транш ссуды ЕС Ukraine Support Loan в размере 3,2 млрд евро. Денежные средства уже поступили в Государственный бюджет и будут направлены на усиление нашей обороноспособности и социальной устойчивости.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

В Минфине отметили, что эти средства будут направлены "на финансирование приоритетных расходов госбюджета, поддержку макрофинансовой стабильности и обеспечение непрерывной работы государства в условиях полномасштабной войны".

Ukraine Support Loan является частью более широкой двухлетней рамки поддержки Украины со стороны ЕС на 2026-2027 годы общим объемом до 90 млрд евро. В 2026 году Украине должно быть доступно до 45 млрд евро.

Это первый практический результат запуска нового инструмента поддержки Украины. Для нас это не просто очередной транш. Это ресурс, который помогает государству выполнять свои обязательства перед гражданами, сохранять финансовую устойчивость и направлять больше внутренних ресурсов на оборону, отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз предоставил Украине более 70 млрд евро бюджетной поддержки, отметили в Минфине.

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