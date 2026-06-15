ЕС согласовал открытие первого кластера переговоров о вступлении для Украины и Молдовы

15 июня Украина открыла первый кластер по переговорам о вступлении в ЕС.
Главные тезисы
- Украина и Молдова с поддержкой Еврокомиссии открыли первый кластер по переговорам о вступлении в ЕС.
- Процесс вступления включает 6 переговорных кластеров, каждый из которых требует согласования законодательства с нормами Евросоюза.
Украина и Молдова открывают первый кластер переговоров о вступлении в ЕС
Об этом сообщает Еврокомиссия.
Там добавили, что Украина и Молдова проделали огромную работу.
Расширение — это наш стратегический выбор. Это наша лучшая инвестиция в общее будущее, основанное на мире, безопасности и процветании.
Переговорные кластеры — это сферы законодательства, в которых Украина будет обязана провести реформы для вступления в ЕС.
Всего кластеров шесть:
Основания;
внутренний рынок;
Конкурентоспособность и инклюзивный рост;
Зеленая повестка дня и постоянная связь;
Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность;
Внешние дела.
Каждый кластер включает в себя несколько разделов, в которых Украина должна согласовать свое законодательство с нормами Евросоюза. Всего таких глав 35. Первым всегда открывается кластер "Основы".
Оптимистический вариант состоит в том, что все шесть кластеров будут открыты к концу июля. Пессимистический — этот процесс завершится примерно осенью.
В ходе работы над кластерами каждое министерство должно разработать детальные "дорожные карты" реформ и адаптировать сотни европейских директив под украинские реалии — либо через законы, либо в виде подзаконных актов по постановлениям и приказам.
Кластеры должны быть закрыты, когда законы будут приведены в соответствие с европейскими нормами. После этого только политическое решение Евросоюза относительно присоединения Украины.
В этом процессе все бремя ответственности переводится на Украину — скорость реформ будет зависеть только от парламента, правительства и других органов власти.
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