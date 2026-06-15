ЕС согласовал открытие первого кластера переговоров о вступлении для Украины и Молдовы
Категория
Политика
Дата публикации

ЕС согласовал открытие первого кластера переговоров о вступлении для Украины и Молдовы

Еврокомиссия
Украина
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15 июня Украина открыла первый кластер по переговорам о вступлении в ЕС.

Главные тезисы

  • Украина и Молдова с поддержкой Еврокомиссии открыли первый кластер по переговорам о вступлении в ЕС.
  • Процесс вступления включает 6 переговорных кластеров, каждый из которых требует согласования законодательства с нормами Евросоюза.

Украина и Молдова открывают первый кластер переговоров о вступлении в ЕС

Об этом сообщает Еврокомиссия.

Все страны ЕС достигли соглашения о начале переговоров по первому кластеру в рамках процесса вступления с Украиной и Молдовой. Сегодня мы начинаем переговоры по ключевым аспектам процесса вступления, включая правосудие, свободу и основные права.

Там добавили, что Украина и Молдова проделали огромную работу.

Расширение — это наш стратегический выбор. Это наша лучшая инвестиция в общее будущее, основанное на мире, безопасности и процветании.

Переговорные кластеры — это сферы законодательства, в которых Украина будет обязана провести реформы для вступления в ЕС.

Всего кластеров шесть:

  • Основания;

  • внутренний рынок;

  • Конкурентоспособность и инклюзивный рост;

  • Зеленая повестка дня и постоянная связь;

  • Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность;

  • Внешние дела.

Каждый кластер включает в себя несколько разделов, в которых Украина должна согласовать свое законодательство с нормами Евросоюза. Всего таких глав 35. Первым всегда открывается кластер "Основы".

Оптимистический вариант состоит в том, что все шесть кластеров будут открыты к концу июля. Пессимистический — этот процесс завершится примерно осенью.

В ходе работы над кластерами каждое министерство должно разработать детальные "дорожные карты" реформ и адаптировать сотни европейских директив под украинские реалии — либо через законы, либо в виде подзаконных актов по постановлениям и приказам.

При этом каждый шаг нужно будет согласовывать с Еврокомиссией. Вместе с тем Верховная Рада должна оперативно голосовать за евроинтеграционные законы.

Кластеры должны быть закрыты, когда законы будут приведены в соответствие с европейскими нормами. После этого только политическое решение Евросоюза относительно присоединения Украины.

В этом процессе все бремя ответственности переводится на Украину — скорость реформ будет зависеть только от парламента, правительства и других органов власти.

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