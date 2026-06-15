ЕС согласовал открытие первого кластера переговоров о вступлении для Украины и Молдовы

15 июня Украина открыла первый кластер по переговорам о вступлении в ЕС.

Украина и Молдова открывают первый кластер переговоров о вступлении в ЕС

Об этом сообщает Еврокомиссия.

Все страны ЕС достигли соглашения о начале переговоров по первому кластеру в рамках процесса вступления с Украиной и Молдовой. Сегодня мы начинаем переговоры по ключевым аспектам процесса вступления, включая правосудие, свободу и основные права. Поделиться

Там добавили, что Украина и Молдова проделали огромную работу.

Расширение — это наш стратегический выбор. Это наша лучшая инвестиция в общее будущее, основанное на мире, безопасности и процветании.

Переговорные кластеры — это сферы законодательства, в которых Украина будет обязана провести реформы для вступления в ЕС.

Всего кластеров шесть:

Основания;

внутренний рынок;

Конкурентоспособность и инклюзивный рост;

Зеленая повестка дня и постоянная связь;

Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность;

Внешние дела.

Каждый кластер включает в себя несколько разделов, в которых Украина должна согласовать свое законодательство с нормами Евросоюза. Всего таких глав 35. Первым всегда открывается кластер "Основы".

Оптимистический вариант состоит в том, что все шесть кластеров будут открыты к концу июля. Пессимистический — этот процесс завершится примерно осенью.

В ходе работы над кластерами каждое министерство должно разработать детальные "дорожные карты" реформ и адаптировать сотни европейских директив под украинские реалии — либо через законы, либо в виде подзаконных актов по постановлениям и приказам.

При этом каждый шаг нужно будет согласовывать с Еврокомиссией. Вместе с тем Верховная Рада должна оперативно голосовать за евроинтеграционные законы. Поделиться

Кластеры должны быть закрыты, когда законы будут приведены в соответствие с европейскими нормами. После этого только политическое решение Евросоюза относительно присоединения Украины.