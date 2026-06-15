ЄС погодив відкриття першого кластера переговорів про вступ для України та Молдови

15 червня Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до ЄС.
Головні тези:
- Україна та Молдова відкрили перший кластер у переговорах про вступ до ЄС з підтримкою Єврокомісії.
- Процес вступу передбачає проведення шести переговорних кластерів, кожен з яких включає декілька розділів, в яких необхідно узгоджувати законодавство з нормами Євросоюзу.
Україна та Молдова відкривають перший кластер переговорів про вступ до ЄС
Про це повідомляє Єврокомісія.
Там додали, що Україна та Молдова виконали величезну роботу.
Розширення — це наш стратегічний вибір. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє, засноване на світі, безпеці та процвітанні.
Переговорні кластери — це сфери законодавства, в яких Україна буде зобов'язана провести реформи для вступу в ЄС.
Усього кластерів шість:
Основи;
Внутрішній ринок;
Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання;
Зелений порядок денний і сталий зв’язок;
Ресурси, сільське господарство та згуртованість;
Зовнішні відносини.
Кожен кластер включає декілька розділів, у яких Україна має узгодити своє законодавство з нормами Євросоюзу. Усього таких розділів 35. Першим завжди відкривається кластер "Основи".
Оптимістичний варіант полягає в тому, що всі шість кластерів буде відкрито до кінця липня. Песимістичний — цей процес завершиться приблизно восени.
У ході роботи над кластерами кожне міністерство має розробити детальні "дорожні карти" реформ та адаптувати сотні європейських директив під українські реалії — або через закони, або у вигляді підзаконних актів на зразок постанов і наказів.
Кластери мають закритися, коли закони будуть приведені у відповідність до європейських норм. Після цього — лише політичне рішення Євросоюзу щодо приєднання України.
В цьому процесі весь тягар відповідальності перекладається на Україну — швидкість реформ залежатиме тільки від парламенту, уряду та інших органів влади.
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