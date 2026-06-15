ЄС погодив відкриття першого кластера переговорів про вступ для України та Молдови
Категорія
Політика
Дата публікації

ЄС погодив відкриття першого кластера переговорів про вступ для України та Молдови

Єврокомісія
ЄС
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15 червня Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до ЄС.

Головні тези:

  • Україна та Молдова відкрили перший кластер у переговорах про вступ до ЄС з підтримкою Єврокомісії.
  • Процес вступу передбачає проведення шести переговорних кластерів, кожен з яких включає декілька розділів, в яких необхідно узгоджувати законодавство з нормами Євросоюзу.

Україна та Молдова відкривають перший кластер переговорів про вступ до ЄС

Про це повідомляє Єврокомісія.

Усі країни ЄС досягли угоди про початок переговорів щодо першого кластеру в рамках процесу вступу з Україною та Молдовою. Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо ключових аспектів процесу вступу, включаючи правосуддя, свободу та основні права.

Там додали, що Україна та Молдова виконали величезну роботу.

Розширення — це наш стратегічний вибір. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє, засноване на світі, безпеці та процвітанні.

Переговорні кластери — це сфери законодавства, в яких Україна буде зобов'язана провести реформи для вступу в ЄС.

Усього кластерів шість:

  • Основи;

  • Внутрішній ринок;

  • Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання;

  • Зелений порядок денний і сталий зв’язок;

  • Ресурси, сільське господарство та згуртованість;

  • Зовнішні відносини.

Кожен кластер включає декілька розділів, у яких Україна має узгодити своє законодавство з нормами Євросоюзу. Усього таких розділів 35. Першим завжди відкривається кластер "Основи".

Оптимістичний варіант полягає в тому, що всі шість кластерів буде відкрито до кінця липня. Песимістичний — цей процес завершиться приблизно восени.

У ході роботи над кластерами кожне міністерство має розробити детальні "дорожні карти" реформ та адаптувати сотні європейських директив під українські реалії — або через закони, або у вигляді підзаконних актів на зразок постанов і наказів.

При цьому кожен крок треба буде погоджувати із Єврокомісією. Разом з тим, Верховна Рада має оперативно голосувати за євроінтеграційні закони.

Кластери мають закритися, коли закони будуть приведені у відповідність до європейських норм. Після цього — лише політичне рішення Євросоюзу щодо приєднання України.

В цьому процесі весь тягар відповідальності перекладається на Україну — швидкість реформ залежатиме тільки від парламенту, уряду та інших органів влади.

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