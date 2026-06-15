ЄС погодив відкриття першого кластера переговорів про вступ для України та Молдови

15 червня Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до ЄС.

Україна та Молдова відкривають перший кластер переговорів про вступ до ЄС

Про це повідомляє Єврокомісія.

Усі країни ЄС досягли угоди про початок переговорів щодо першого кластеру в рамках процесу вступу з Україною та Молдовою. Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо ключових аспектів процесу вступу, включаючи правосуддя, свободу та основні права. Поширити

Там додали, що Україна та Молдова виконали величезну роботу.

Розширення — це наш стратегічний вибір. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє, засноване на світі, безпеці та процвітанні.

Переговорні кластери — це сфери законодавства, в яких Україна буде зобов'язана провести реформи для вступу в ЄС.

Усього кластерів шість:

Основи;

Внутрішній ринок;

Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання;

Зелений порядок денний і сталий зв’язок;

Ресурси, сільське господарство та згуртованість;

Зовнішні відносини.

Кожен кластер включає декілька розділів, у яких Україна має узгодити своє законодавство з нормами Євросоюзу. Усього таких розділів 35. Першим завжди відкривається кластер "Основи".

Оптимістичний варіант полягає в тому, що всі шість кластерів буде відкрито до кінця липня. Песимістичний — цей процес завершиться приблизно восени.

У ході роботи над кластерами кожне міністерство має розробити детальні "дорожні карти" реформ та адаптувати сотні європейських директив під українські реалії — або через закони, або у вигляді підзаконних актів на зразок постанов і наказів.

При цьому кожен крок треба буде погоджувати із Єврокомісією. Разом з тим, Верховна Рада має оперативно голосувати за євроінтеграційні закони. Поширити

Кластери мають закритися, коли закони будуть приведені у відповідність до європейських норм. Після цього — лише політичне рішення Євросоюзу щодо приєднання України.