Ukraine Support Loan. Україна отримала 3,2 млрд євро від ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ukraine Support Loan. Україна отримала 3,2 млрд євро від ЄС

Юлія Свириденко
Свириденко

Україна отримала 3,2 мільярда євро від Європейського Союзу – перший транш у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Головні тези:

  • Україна отримала кредитну підтримку від ЄС на 3,2 млрд євро.
  • Це фінансова допомога, яка дозволить країні підтримати економічну стабільність.
  • Угода з ЄС має велике значення для подолання фінансових труднощів та реформ в Україні.

ЄС надала Україні 3,2 млрд євро

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро. Кошти вже надійшли до Державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано "на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни".

Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної рамки підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки загальним обсягом до 90 млрд євро. У 2026 році Україні має бути доступно до 45 млрд євро.

Це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону, — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні понад 70 млрд євро бюджетної підтримки, зазначили у Мінфіні.

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