Ukraine Support Loan. Україна отримала 3,2 млрд євро від ЄС

Україна отримала 3,2 мільярда євро від Європейського Союзу – перший транш у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.
Головні тези:
- Україна отримала кредитну підтримку від ЄС на 3,2 млрд євро.
- Це фінансова допомога, яка дозволить країні підтримати економічну стабільність.
- Угода з ЄС має велике значення для подолання фінансових труднощів та реформ в Україні.
ЄС надала Україні 3,2 млрд євро
Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано "на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни".
Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної рамки підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки загальним обсягом до 90 млрд євро. У 2026 році Україні має бути доступно до 45 млрд євро.
Від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні понад 70 млрд євро бюджетної підтримки, зазначили у Мінфіні.
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