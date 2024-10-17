Национальный музей Голодомора получил самую большую в мире коллекцию произведений искусства и художественных произведений о Голодоморе 1932-33 годов прошлого века, совершённом режимом СССР во времена диктатора Сталина.

Что известно о самой большой в мире коллекции произведений о Голодоморе

По словам директора Национального музея Леси Гасиджак, коллекцию передали музею наследники американского мецената, президента Американо-украинского делового совета Моргана Уильямса.

Каждый экспонат в нашем музее — это результат поисков, разговоров и записей свидетельств. Это не типологические предметы, а за каждым с ним стоит не история, а трагедия. Голодомор следует осмыслить, а потом уже рефлексировать в одном или ином виде искусства. Поэтому эта передача важна для нас как института, — рассказывает Гасиджак. Поделиться

Отмечается, что полная коллекция должна поступить в Украину уже в ноябре этого года.

Национальный музей Голодомора

В коллекции Моргана Уильямса собрано 600 предметов. В частности, это 360 картин, гравюр, линоритов, среди которых одна из последних работ Виктора Зарецкого "Молот", коллекция из 91 линорита краеведа-любителя и художника Николая Бондаренко, 118 работ графика Владимира Куткина.

В коллекцию также входят значки, конверты и марки, связанные с тематикой Голодомора. Среди прочего — книги и буклеты, информационные листовки по международным и украинским выставкам о Голодоморе из архивов Уильямса.

Что известно о Моргане Уильямсе

Американский бизнесмен и меценат начал собирать коллекцию по теме Голодомора в 1997 году, находясь в тот момент в Украине в качестве представителя правительства США.

Уильямс работал с сельскохозяйственным сектором и не имел украинского происхождения.

За всю историю Украины никто, кроме Моргана Уильямса, не начал коллекционировать искусство, которое является рефлексией на знание истории геноцида украинцев, — отметила Леся Гасиджак. Поделиться

В частности, Морган решил обратиться к художникам и художникам, чтобы выкупить их работы на тему Голодомора.

Благодаря этому Вильямс познакомился с Ниной Марченко, Верой Кулебой-Бариновой, Иваном Новобранцем. Американский меценат также работал с исследователем темы Голодомора Джеймсом Мэйсом.

Уже к 2000 году Морган удалось собрать большую часть произведений собственной коллекции.

Впоследствии Уильямс дал название своему собранию — "Полотна, которых никогда не было".

10 июня 2024 года Морган Уильямс ушел из жизни в своем доме в Калифорнии. Ему было 84 года.