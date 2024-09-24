Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Такое решение поддержали 123 депутата, 58 выступили против, еще семеро воздержались.
Главные тезисы
- Парламент Швейцарии принял историческое решение признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
- Ответственность за Голодомор несет советский режим под руководством Иосифа Сталина, который спланировал искусственно созданный массовый голод.
- Решение Швейцарии о признании Голодомора геноцидом украинского народа способствует восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о миллионах жертв этой трагедии.
- Многие страны, включая Австралию, США, Литву, Польшу, Великобританию и Европарламент, уже признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом.
- 25 ноября отмечается День памяти жертв Голодомора, а признание этого геноцида способствует укреплению отношений между странами и уважению к историческим фактам.
Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом
В документе признали факт геноцида и подчеркнули, что ответственность за него несет советский режим под руководством Иосифа Сталина.
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук уже отреагировал на решение Швейцарии.
Он поблагодарил швейцарский парламент, отметив, что эта солидарность чтит память жертв и укрепляет отношения между Украиной и Швейцарией.
Голодомор 1932-1933 годов
Голодомор 1932-33 годов — искусственно созданный массовый голод, спланированный сталинским режимом. Он привел к многомиллионным жертвам среди украинских крестьян.
По разным подсчетам, от голода могли умереть до 7 млн человек.
Каждую четвертую субботу ноября в Украине и мире чествуют День памяти жертв Голодомора. В этом году это 25 ноября.
Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ватикан уже признали Голодомор геноцидом.
В течение 2022-2023 годов это сделали Чехия, Бельгия, Молдова, Ирландия, Германия, Болгария, Исландия, Франция, Словения, Великобритания, Люксембург, Хорватия, Италия, Уэльс, 34 штата США, Европарламент и ПАСЕ.
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