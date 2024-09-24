Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Категория
Украина
Дата публикации

Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа
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Источник:  Руслан Стефанчук

Парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Такое решение поддержали 123 депутата, 58 выступили против, еще семеро воздержались.

Главные тезисы

  • Парламент Швейцарии принял историческое решение признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
  • Ответственность за Голодомор несет советский режим под руководством Иосифа Сталина, который спланировал искусственно созданный массовый голод.
  • Решение Швейцарии о признании Голодомора геноцидом украинского народа способствует восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о миллионах жертв этой трагедии.
  • Многие страны, включая Австралию, США, Литву, Польшу, Великобританию и Европарламент, уже признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом.
  • 25 ноября отмечается День памяти жертв Голодомора, а признание этого геноцида способствует укреплению отношений между странами и уважению к историческим фактам.

Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом

В документе признали факт геноцида и подчеркнули, что ответственность за него несет советский режим под руководством Иосифа Сталина.

Федеральное собрание признает систематические действия, приводящие к масштабному голоду и осуществляются с целью уничтожения национальной, этнической, расовой или религиозной группы полностью или частично, как акт геноцида, говорится в принятом заявлении.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук уже отреагировал на решение Швейцарии.

Он поблагодарил швейцарский парламент, отметив, что эта солидарность чтит память жертв и укрепляет отношения между Украиной и Швейцарией.

Это действительно историческое решение. И это крайне важный шаг на пути восстановления исторической справедливости и сохранения памяти о миллионах невинных жертв, — сообщил Стефанчук.

Голодомор 1932-1933 годов

Голодомор 1932-33 годов — искусственно созданный массовый голод, спланированный сталинским режимом. Он привел к многомиллионным жертвам среди украинских крестьян.

По разным подсчетам, от голода могли умереть до 7 млн человек.

Каждую четвертую субботу ноября в Украине и мире чествуют День памяти жертв Голодомора. В этом году это 25 ноября.

Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ватикан уже признали Голодомор геноцидом.

В течение 2022-2023 годов это сделали Чехия, Бельгия, Молдова, Ирландия, Германия, Болгария, Исландия, Франция, Словения, Великобритания, Люксембург, Хорватия, Италия, Уэльс, 34 штата США, Европарламент и ПАСЕ.

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