Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Такое решение поддержали 123 депутата, 58 выступили против, еще семеро воздержались.

Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом

В документе признали факт геноцида и подчеркнули, что ответственность за него несет советский режим под руководством Иосифа Сталина.

Федеральное собрание признает систематические действия, приводящие к масштабному голоду и осуществляются с целью уничтожения национальной, этнической, расовой или религиозной группы полностью или частично, как акт геноцида, говорится в принятом заявлении. Поделиться

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук уже отреагировал на решение Швейцарии.

Он поблагодарил швейцарский парламент, отметив, что эта солидарность чтит память жертв и укрепляет отношения между Украиной и Швейцарией.

Вдячний швейцарському парламенту @ParlCH та спікеру @enussbi за визнання Голодомору геноцидом. Ваша солідарність вшановує пам'ять жертв і зміцнює зв'язки між нашими народами 🇨🇭🤝🇺🇦 — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) September 24, 2024

Это действительно историческое решение. И это крайне важный шаг на пути восстановления исторической справедливости и сохранения памяти о миллионах невинных жертв, — сообщил Стефанчук. Поделиться

Голодомор 1932-1933 годов

Голодомор 1932-33 годов — искусственно созданный массовый голод, спланированный сталинским режимом. Он привел к многомиллионным жертвам среди украинских крестьян.

По разным подсчетам, от голода могли умереть до 7 млн человек.

Каждую четвертую субботу ноября в Украине и мире чествуют День памяти жертв Голодомора. В этом году это 25 ноября.

Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ватикан уже признали Голодомор геноцидом.

В течение 2022-2023 годов это сделали Чехия, Бельгия, Молдова, Ирландия, Германия, Болгария, Исландия, Франция, Словения, Великобритания, Люксембург, Хорватия, Италия, Уэльс, 34 штата США, Европарламент и ПАСЕ.