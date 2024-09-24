Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932—1933 років в Україні геноцидом українського народу. Таке рішення підтримали 123 депутати, 58 виступили проти, ще семеро утримались.

Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом

У документі визнали факт геноциду та підкреслили, що відповідальність за нього несе радянський режим під керівництвом Йосипа Сталіна.

Федеральні збори визнають систематичні дії, що призводять до масштабного голоду та здійснюються з метою знищення національної, етнічної, расової чи релігійної групи повністю або частково, як акт геноциду, — йдеться в ухваленій заяві. Поширити

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вже відреагував на рішення Швейцарії.

Він подякував швейцарському парламенту, зазначивши, що ця солідарність вшановує пам'ять жертв та зміцнює відносини між Україною і Швейцарією.

Вдячний швейцарському парламенту @ParlCH та спікеру @enussbi за визнання Голодомору геноцидом. Ваша солідарність вшановує пам'ять жертв і зміцнює зв'язки між нашими народами 🇨🇭🤝🇺🇦 — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) September 24, 2024

Це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв, — повідомив Стефанчук. Поширити

Голодомор 1932-1933 років

Голодомор 1932-33 років — штучно створений масовий голод, спланований сталінським режимом. Він призвів до багатомільйонних жертв серед українських селян.

За різними підрахунками, від голоду могли померти до 7 млн людей.

Кожну четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують День памʼяті жертв Голодомору. Цього року це 25 листопада.

Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, США, Угорщина, Португалія, Ватикан вже визнали Голодомор геноцидом.

Упродовж 2022-2023 років це зробили Чехія, Бельгія, Молдова, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Ісландія, Франція, Словенія, Велика Британія, Люксембург, Хорватія, Італія, Уельс, 34 штати США, Європарламент і ПАРЄ.