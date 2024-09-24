Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Категорія
Україна
Дата публікації

Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу
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Джерело:  Руслан Стефанчук

Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932—1933 років в Україні геноцидом українського народу. Таке рішення підтримали 123 депутати, 58 виступили проти, ще семеро утримались.

Головні тези:

  • Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу, відзначивши факт геноциду та відповідальність радянського режиму під керівництвом Йосипа Сталіна.
  • Рішення Швейцарії має історичне значення та сприяє вшануванню пам'яті жертв Голодомору, а також зміцнює відносини між країнами.
  • Голодомор 1932-1933 років був штучно створеним масовим голодом, який призвів до багатомільйонних жертв серед українських селян.
  • Уряди країн, таких як Австралія, Канада, Польща, а також Європарламент та інші, вже визнали Голодомор геноцидом.
  • Упродовж 2022-2023 років до числа країн, що визнали Голодомор геноцидом, долучаться нові країни, що є важливим кроком на шляху до збереження пам'яті про жертв трагедії.

Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом

У документі визнали факт геноциду та підкреслили, що відповідальність за нього несе радянський режим під керівництвом Йосипа Сталіна.

Федеральні збори визнають систематичні дії, що призводять до масштабного голоду та здійснюються з метою знищення національної, етнічної, расової чи релігійної групи повністю або частково, як акт геноциду, — йдеться в ухваленій заяві.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вже відреагував на рішення Швейцарії.

Він подякував швейцарському парламенту, зазначивши, що ця солідарність вшановує пам'ять жертв та зміцнює відносини між Україною і Швейцарією.

Це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв, — повідомив Стефанчук.

Голодомор 1932-1933 років

Голодомор 1932-33 років — штучно створений масовий голод, спланований сталінським режимом. Він призвів до багатомільйонних жертв серед українських селян.

За різними підрахунками, від голоду могли померти до 7 млн людей.

Кожну четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують День памʼяті жертв Голодомору. Цього року це 25 листопада.

Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, США, Угорщина, Португалія, Ватикан вже визнали Голодомор геноцидом.

Упродовж 2022-2023 років це зробили Чехія, Бельгія, Молдова, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Ісландія, Франція, Словенія, Велика Британія, Люксембург, Хорватія, Італія, Уельс, 34 штати США, Європарламент і ПАРЄ.

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