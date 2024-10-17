Національний музей Голодомору отримав найбільшу у світі колекцію витворів мистецтва та художніх творів про Голодомор 1932-33 років минулого століття, вчинений режимом СРСР за часів диктатора Сталіна.
Головні тези:
- Національний музей Голодомору отримав найбільшу у світі колекцію витворів мистецтва про Голодомор 1932-33 років.
- Колекція включає 600 предметів, серед яких є роботи таких відомих художників як Віктор Зарецький, Микола Бондаренко, Володимир Куткін.
- Меценат Морган Вільямс почав збирати колекцію в Україні у 1997 році, він працював з митцями та дослідниками теми Голодомору.
- Кожен експонат у музеї несе історію та трагедію, яку художники спробували відобразити у своїх роботах.
- Завдяки Моргану Вільямсу українці тепер матимуть можливість побачити унікальну колекцію творів, які пам'ятають і вшановують пам'ять про Голодомор.
Що відомо про найбільшу у світі колекцію творів про Голодомор
За словами директора Національного музею Лесі Гасиджак, колекцію передали музею спадкоємці американського мецената, президента Американсько-української ділової ради Моргана Вільямса.
Зазначається, що повна колекція має надійти до Україні вже у листопаді цього року.
У колекції Моргана Вільямса зібрано 600 предметів. Зокрема, це 360 картин, гравюр, ліноритів, серед яких одна з останніх робіт Віктора Зарецького "Молот", колекція з 91 лінорита краєзнавця-аматора та художника Миколи Бондаренка, 118 робіт графіка Володимира Куткіна.
До колекції також входять значки, конверти й марки, пов'язані з тематикою Голодомору. Серед іншого — книги і буклети, інформаційні листівки з міжнародних та українських виставок про Голодомор з архівів Вільямса.
Що відомо про Моргана Вільямса
Американський бізнесмен та меценат почав збирати колекцію по темі Голодомору в у 1997 році, перебуваючи у той момент в Україні у якості представника уряду США.
Вільямс працював із сільськогосподарським сектором й не мав українського походження.
Зокрема, Морган вирішив звернутись до митців і художників із метою викупити їхні роботи на тему Голодомору.
Завдяки цьому Вільямс познаймився з Ніною Марченко, Вірою Кулебою-Бариновою, Іваном Новобранцем. Американський меценат також працював з дослідником теми Голодомору Джеймсом Мейсом.
Вже до 2000 року Моргану вдалось зібрати більшу частину творів власної колекції.
Згодом Вільямс дав назву своєму зібранню — "Полотна, яких ніколи не було".
10 Червня 2024 року Морган Вільямс пішов з життя у своєму будинку в Каліфорнії. Йому було 84 роки.
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