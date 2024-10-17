Україні повернули найбільшу у світі колекцію творів про Голодомор
Категорія
Культура
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Україні повернули найбільшу у світі колекцію творів про Голодомор

Національний музей Голодомору
Джерело:  Суспільне. Культура

Національний музей Голодомору отримав найбільшу у світі колекцію витворів мистецтва та художніх творів про Голодомор 1932-33 років минулого століття, вчинений режимом СРСР за часів диктатора Сталіна. 

Головні тези:

  • Національний музей Голодомору отримав найбільшу у світі колекцію витворів мистецтва про Голодомор 1932-33 років.
  • Колекція включає 600 предметів, серед яких є роботи таких відомих художників як Віктор Зарецький, Микола Бондаренко, Володимир Куткін.
  • Меценат Морган Вільямс почав збирати колекцію в Україні у 1997 році, він працював з митцями та дослідниками теми Голодомору.
  • Кожен експонат у музеї несе історію та трагедію, яку художники спробували відобразити у своїх роботах.
  • Завдяки Моргану Вільямсу українці тепер матимуть можливість побачити унікальну колекцію творів, які пам'ятають і вшановують пам'ять про Голодомор.

Що відомо про найбільшу у світі колекцію творів про Голодомор

За словами директора Національного музею Лесі Гасиджак, колекцію передали музею спадкоємці американського мецената, президента Американсько-української ділової ради Моргана Вільямса.

Кожен експонат в нашому музеї це результат пошуків, розмов і записів свідчень. Це не типологічні предмети, а за кожним з ним стоїть не історія, а трагедія. Голодомор треба осмислити, а потім вже рефлексувати в одному чи іншому виді мистецтва. Тому ця передача важлива для нас як інституції, — розповідає Гасиджак.

Зазначається, що повна колекція має надійти до Україні вже у листопаді цього року.

Україна отримала найбільшу у світі колекцію творів про Голодомор
Національний музей Голодомору

У колекції Моргана Вільямса зібрано 600 предметів. Зокрема, це 360 картин, гравюр, ліноритів, серед яких одна з останніх робіт Віктора Зарецького "Молот", колекція з 91 лінорита краєзнавця-аматора та художника Миколи Бондаренка, 118 робіт графіка Володимира Куткіна.

До колекції також входять значки, конверти й марки, пов'язані з тематикою Голодомору. Серед іншого — книги і буклети, інформаційні листівки з міжнародних та українських виставок про Голодомор з архівів Вільямса.

Що відомо про Моргана Вільямса

Американський бізнесмен та меценат почав збирати колекцію по темі Голодомору в у 1997 році, перебуваючи у той момент в Україні у якості представника уряду США.

Вільямс працював із сільськогосподарським сектором й не мав українського походження.

За всю історію України ніхто, крім Моргана Вільямса не почав колекціонувати мистецтво, яке є рефлексією на знання історії геноциду українців, — зазначила Леся Гасиджак.

Зокрема, Морган вирішив звернутись до митців і художників із метою викупити їхні роботи на тему Голодомору.

Завдяки цьому Вільямс познаймився з Ніною Марченко, Вірою Кулебою-Бариновою, Іваном Новобранцем. Американський меценат також працював з дослідником теми Голодомору Джеймсом Мейсом.

Вже до 2000 року Моргану вдалось зібрати більшу частину творів власної колекції.

Згодом Вільямс дав назву своєму зібранню — "Полотна, яких ніколи не було".

10 Червня 2024 року Морган Вільямс пішов з життя у своєму будинку в Каліфорнії. Йому було 84 роки.

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