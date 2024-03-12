Украине хватит нового пакета помощи всего на несколько недель — Белый дом
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Политика
Дата публикации

Украине хватит нового пакета помощи всего на несколько недель — Белый дом

Джейк Салливан
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Источник:  CNN

По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, боеприпасов в новом пакете помощи Украине хватит всего на несколько недель.

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Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины в поле боя, и это не спасет Украину от окончания боеприпасов в ближайшие недели. Само собой разумеется, что этот пакет не вытесняет и не должен откладывать критическую необходимость принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности, – отметил Салливан.

Журналисты напоминают, что Минобороны США имеет около 4 млрд. долларов для отправки вооружений Украине со складов американской армии.

Однако в Пентагоне не хотели тратить эти деньги из-за истощения финансов на пополнение запасов вооружений.

Салливан отметил, что отправка Украине нового пакета военной помощи стала возможной благодаря непредвиденной экономии средств в контрактах, заключенных Пентагоном по замене оборудования, уже направленного Украине в результате предварительных изъятий из составов армии США.

Что говорят в Пентагоне

По словам другого американского чиновника из Пентагона, речь идет об экономии средств в результате успешных переговоров и грамотного распределения финансирования.

Чиновник привел один пример возможности приобрести боеприпасы калибра 25 мм по более низкой цене, чем первоначально ожидалось после переговоров по контракту с поставщиком.

Такая экономия обеспечила Пентагону дополнительные 300 миллионов долларов на финансирование пополнения помощи Украине.

По словам представителя Пентагона, такая экономия не является долгосрочным решением по помощи Украине.

Это несколько специальная или разовая съемка. Мы не знаем, появятся ли будущие сбережения. И мы точно не можем рассчитывать на это как способ ведения дел. Тогда мы не были разоренными, но сейчас мы есть, - предупредил чиновник из Пентагона.

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