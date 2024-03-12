По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, боеприпасов в новом пакете помощи Украине хватит всего на несколько недель.

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Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины в поле боя, и это не спасет Украину от окончания боеприпасов в ближайшие недели. Само собой разумеется, что этот пакет не вытесняет и не должен откладывать критическую необходимость принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности, – отметил Салливан. Поделиться

Журналисты напоминают, что Минобороны США имеет около 4 млрд. долларов для отправки вооружений Украине со складов американской армии.

Однако в Пентагоне не хотели тратить эти деньги из-за истощения финансов на пополнение запасов вооружений.

Салливан отметил, что отправка Украине нового пакета военной помощи стала возможной благодаря непредвиденной экономии средств в контрактах, заключенных Пентагоном по замене оборудования, уже направленного Украине в результате предварительных изъятий из составов армии США.

Что говорят в Пентагоне

По словам другого американского чиновника из Пентагона, речь идет об экономии средств в результате успешных переговоров и грамотного распределения финансирования.

Чиновник привел один пример возможности приобрести боеприпасы калибра 25 мм по более низкой цене, чем первоначально ожидалось после переговоров по контракту с поставщиком.

Такая экономия обеспечила Пентагону дополнительные 300 миллионов долларов на финансирование пополнения помощи Украине.

По словам представителя Пентагона, такая экономия не является долгосрочным решением по помощи Украине.