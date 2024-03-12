За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, боєприпасів у новому пакеті допомоги Україні вистачить лише на кілька тижнів.
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Журналісти нагадують, що Міноборони США має близько 4 млрд доларів для відправки озброєнь Україні зі складів американської армії.
Однак у Пентагоні не хотіли витрачати ці гроші через вичерпання фінансів на поповнення запасів озброєнь.
Салліван зазначив, що відправка Україні нового пакета військової допомоги стала можливою завдяки непередбаченій економії коштів у контрактах, укладених Пентагоном щодо заміни обладнання, яке вже було надіслане Україні внаслідок попередніх вилучень зі складів армії США.
Що кажуть у Пентагоні
За словами іншого американського високопосадовця з Пентагону, мова йде про економію коштів у результаті успішних переговорів та грамотного розподілу фінансування.
Чиновник навів один приклад можливості придбати боєприпаси калібру 25 мм за нижчою ціною, ніж спочатку очікувалося після переговорів щодо контракту з постачальником.
Така економія забезпечила Пентагону додаткові 300 мільйонів доларів для фінансування поповнення допомоги Україні.
За словами представника Пентагону, що така економія не є довгостроковим рішенням з допомоги Україні.
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