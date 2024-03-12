Україні вистачить нового пакета допомоги лише на кілька тижнів — Білий дім
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Україні вистачить нового пакета допомоги лише на кілька тижнів — Білий дім

Джейк Салліван
Джерело:  CNN

За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, боєприпасів у новому пакеті допомоги Україні вистачить лише на кілька тижнів. 

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Цього далеко не достатньо, щоб задовольнити потреби України на полі бою, і це не врятує Україну від закінчення боєприпасів у найближчі тижні. Само собою зрозуміло, що цей пакет не витісняє і не повинен відкладати критичну необхідність ухвалення двопартійного законопроекту про національну безпеку, - зазначив Салліван.

Журналісти нагадують, що Міноборони США має близько 4 млрд доларів для відправки озброєнь Україні зі складів американської армії.

Однак у Пентагоні не хотіли витрачати ці гроші через вичерпання фінансів на поповнення запасів озброєнь.

Салліван зазначив, що відправка Україні нового пакета військової допомоги стала можливою завдяки непередбаченій економії коштів у контрактах, укладених Пентагоном щодо заміни обладнання, яке вже було надіслане Україні внаслідок попередніх вилучень зі складів армії США.

Що кажуть у Пентагоні

За словами іншого американського високопосадовця з Пентагону, мова йде про економію коштів у результаті успішних переговорів та грамотного розподілу фінансування.

Чиновник навів один приклад можливості придбати боєприпаси калібру 25 мм за нижчою ціною, ніж спочатку очікувалося після переговорів щодо контракту з постачальником.

Така економія забезпечила Пентагону додаткові 300 мільйонів доларів для фінансування поповнення допомоги Україні.

За словами представника Пентагону, що така економія не є довгостроковим рішенням з допомоги Україні.

Це дещо спеціальна або разова зйомка. Ми не знаємо, чи з’являться майбутні заощадження. І ми точно не можемо розраховувати на це як на спосіб ведення справ. Тоді ми не були розореними, але зараз ми є, - попередив високопосадовець з Пентагону.

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