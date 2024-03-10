Украинец Фельфнер завоевал дебютное "золото" Кубка Европы по метанию копья

20-летний Артур Фельфнер получил "золото" на Кубке Европы по метательным дисциплинам, подходящим к концу в португальской Лейрии.
Украинский легкоатлет Фельфнер получил золотую медаль
Украинец выиграл свой первый международный старт с начала года.
В предыдущем сезоне Фельфнер завоевал "золото" соревнований в Лейрии в категории до 23 лет. В то же время на Кубке Европы-2023 он по меньшей мере на полтора метра превзошел результаты участников взрослого турнира.
В этом году Фельфнер впервые заявился на взрослые соревнования Кубка Европы, но также убедительно выиграл дебютную медаль на этом уровне.
Среди всех участников группы "А" (их десять) у Фельфнера восьмой лучший результат в карьере. 19-летний немец Макс Денинг уже в этом сезоне метал копье за 90 метров, однако на соревнованиях в Лейрии именно 20-летний украинец стал лучшим.
Как выступил Артур Фельфнер
В первой попытке показал результат 76.64 м, занимал промежуточное третье место. Улучшил свой результат до 81.89 м – во второй попытке, которой завершил выступления на турнире.
Несмотря на сразу четыре неиспользованных попытки Фельфнера, ни одному из соперников не удалось приблизиться к результату украинца. Ближайше подобрался румын Александру Новак - 80.73 м.
81.89 м – повторение пятого топрезультата в карьере Фельфнера. Четыре раза украинец метал в 82 м, в том числе на рекордном турнире 2022 года в Шаморине (84.32 м).
Кто такой Артур Фельфнер
20-летний украинский метатель копья из Киевской области. Чемпион мира (2022) и Европы (2021) по метанию копья среди юниоров. Чемпион Европы 2023 среди молодежи. Бронзовый призер третьих европейских игр в 2023 году.
В 2023 году дебютировал на взрослых чемпионатах мира - 32-е место.
Личный рекорд Фельфнера – 84.32 м на соревнованиях в словацком Шаморине с июня 2022 года.
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