Украинец Фельфнер завоевал дебютное "золото" Кубка Европы по метанию копья
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Украинец Фельфнер завоевал дебютное "золото" Кубка Европы по метанию копья

Фельфнер
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Источник:  Суспільне. Спорт

20-летний Артур Фельфнер получил "золото" на Кубке Европы по метательным дисциплинам, подходящим к концу в португальской Лейрии.

Украинский легкоатлет Фельфнер получил золотую медаль

Украинец выиграл свой первый международный старт с начала года.

В предыдущем сезоне Фельфнер завоевал "золото" соревнований в Лейрии в категории до 23 лет. В то же время на Кубке Европы-2023 он по меньшей мере на полтора метра превзошел результаты участников взрослого турнира.

В этом году Фельфнер впервые заявился на взрослые соревнования Кубка Европы, но также убедительно выиграл дебютную медаль на этом уровне.

Среди всех участников группы "А" (их десять) у Фельфнера восьмой лучший результат в карьере. 19-летний немец Макс Денинг уже в этом сезоне метал копье за 90 метров, однако на соревнованиях в Лейрии именно 20-летний украинец стал лучшим.

Как выступил Артур Фельфнер

В первой попытке показал результат 76.64 м, занимал промежуточное третье место. Улучшил свой результат до 81.89 м – во второй попытке, которой завершил выступления на турнире.

Несмотря на сразу четыре неиспользованных попытки Фельфнера, ни одному из соперников не удалось приблизиться к результату украинца. Ближайше подобрался румын Александру Новак - 80.73 м.

Украинец выиграл свой первый международный старт в сезоне-2024. С начала года Фельфнер ограничился выступлением на металлальном чемпионате Украины - "золото" с показателем в 75.04 м.

81.89 м – повторение пятого топрезультата в карьере Фельфнера. Четыре раза украинец метал в 82 м, в том числе на рекордном турнире 2022 года в Шаморине (84.32 м).

Кто такой Артур Фельфнер

20-летний украинский метатель копья из Киевской области. Чемпион мира (2022) и Европы (2021) по метанию копья среди юниоров. Чемпион Европы 2023 среди молодежи. Бронзовый призер третьих европейских игр в 2023 году.

В 2023 году дебютировал на взрослых чемпионатах мира - 32-е место.

Личный рекорд Фельфнера – 84.32 м на соревнованиях в словацком Шаморине с июня 2022 года.

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