Українець Фельфнер виборов дебютне "золото" Кубка Європи з метання списа

20-річний Артур Фельфнер здобув "золото" на Кубку Європи з метальних дисциплін, що добігає кінця в португальській Лейрії.

Український легкоатлет Фельфнер здобув золоту медаль

Українець виграв свій перший міжнародний старт від початку року.

У попередньому сезоні Фельфнер здобув "золото" змагань у Лейрії у категорії до 23 років. Водночас на Кубку Європи-2023 він щонайменше на півтора метра перевершив результати учасників дорослого турніру.

Цього року Фельфнер вперше заявився на дорослі змагання Кубка Європи, але так само переконливо виграв дебютну медаль на цьому рівні.

Серед усіх учасників групи "А" (їх десять) у Фельфнера — восьмий найкращий результат у кар'єрі. 19-річний німець Макс Денінг уже в цьому сезоні метав спис за 90 метрів, однак на змаганнях у Лейрії саме 20-річний українець став найкращим.

Як виступив Артур Фельфнер

У першій спробі показав результат 76.64 м, займав проміжне третє місце. Покращив свій результат до 81.89 м — у другій спробі, якою завершив виступи на турнірі.

Попри одразу чотири невикористані спроби Фельфнера, жодному із суперників не вдалося наблизитися до результату українця. Найближче підібрався румун Александру Новак — 80.73 м.

Українець виграв свій перший міжнародний старт у сезоні-2024. Від початку року Фельфнер обмежився виступом на метальному чемпіонаті України — "золото" з показником у 75.04 м. Поширити

81.89 м — повторення п'ятого топрезультату в кар'єрі Фельфнера. Чотири рази українець метав за 82 м, зокрема на рекордному турнірі 2022 року в Шаморіні (84.32 м).

Хто такий Артур Фельфнер

20-річний український метальник списа з Київщини. Чемпіон світу (2022) та Європи (2021) в метанні списа серед юніорів. Чемпіон Європи 2023 року серед молоді. Бронзовий призер третіх Європейських ігор у 2023 році.

У 2023 році дебютував на дорослих чемпіонатах світу — 32-ге місце.

Особистий рекорд Фельфнера — 84.32 м на змаганнях у словацькому Шаморіні від червня 2022 року.