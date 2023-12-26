Украинец Максим Коваль попал в топ-5 лучших вратарей Лиги Европы

По итогам группового этапа Лиги Европы продолжают подводить статистику лучших игроков. В рейтинг попал и украинский вратарь Максим Коваль.

Лучшие вратари группового этапа

В УЕФА показали список из шестнадцати лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов.

Голкипер молдавского "Шерифа" Максим Коваль вошел в топ-5 лучших голкиперов турнира по важному показателю.

Коваль отразил 22 удара по своим воротам и теперь делит 4-5 места с вратарем австрийского "Штурма" Кьером Схерпеном.

Фото – uefa.com

На первой позиции оказался вратарь греческого "Ариса" Вана - 30 сейвов. За ним следует одноклубник Владислава Кочергина из польского "Ракува" Владан Ковачевич - 27. Третья позиция у голкипера азербайджанского "Карабаха" Андрея Лунева - 23.

Отметим, что, несмотря на усилия Коваля, "Шериф" вылетел из еврокубков, занял последнее место в своей группе. Молдавский клуб набрал всего один балл и уступил пражской "Славие", римской "Роме" и женевскому "Серветту".

Несмотря на неудачу в еврокубках, "Шериф" уверенно лидирует в чемпионате Молдовы, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Коваль за свою карьеру играл за запорожский "Металлург", киевское "Динамо", "Говерлу", датский "Оденсе", "Депортиво" Ла-Корунья и "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии.

Также у питомца запорожского футбола два матча за сборную Украины.

Украина определила места проведения матчей плей-офф

Украинская ассоциация футбола сообщает, что полуфинальный матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта 2024 года в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" (начало - в 21:45 по киевскому времени).

В случае победы, финал за выход в решающую часть чемпионата Европы 2024 состоится 26 марта во Вроцлаве, Польша.

Команда Сергея Реброва сыграет против победителя пары Израиль – Исландия.