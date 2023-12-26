Українець Максим Коваль потрапив у топ-5 найкращих воротарів Ліги Європи

За підсумками групового етапу Ліги Європи продовжують підбивати статистику кращих гравців. До рейтингу потрапив й український воротар Максим Коваль.
Найкращі воротарі групового етапу
В УЄФА показали список із шістнадцяти найкращих воротарів групового етапу Ліги Європи за кількістю сейвів.
Голкіпер молдавського "Шерифа" Максим Коваль увійшов до топ-5 найкращих голкіперів турніру за важливим показником.
Коваль відбив 22 удари по своїх воротах і тепер ділить 4-5 місця з воротарем австрійського "Штурму" К'єром Схерпеном.
На першій позиції опинився воротар грецького "Аріса" Вана — 30 сейвів. За ним іде одноклубник Владислава Кочергіна з польського "Ракува" Владан Ковачевич — 27. Третя позиція у голкіпера азербайджанського "Карабаха" Андрія Луньова — 23.
Зазначимо, що попри зусилля Коваля "Шериф" вилетів із єврокубків, посів останнє місце у своїй групі. Молдавський клуб набрав лише один бал і поступився празькій "Славієї", римській "Ромі" та женевському "Серветту".
Попри невдачу в єврокубках, "Шериф" впевнено лідирує в чемпіонаті Молдови, випереджаючи найближчого переслідувача на шість очок.
Коваль за свою кар'єру грав за запорізький "Металург", київське "Динамо", "Говерлу", датський "Оденсе", "Депортіво" Ла-Корунья та "Аль-Фатех" із Саудівської Аравії.
Також у вихованця запорізького футболу два матчі за збірну України.
Україна визначила місця проведення матчів плей-оф
Українська асоціація футболу повідомляє, що півфінальний матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні «Біліно Поле» (початок — о 21:45 за київським часом).
У разі перемоги, фінал за вихід до вирішальної частини чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 26 березня у Вроцлаві, Польща.
Команда Сергія Реброва зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.
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