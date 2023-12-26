Українець Максим Коваль потрапив у топ-5 найкращих воротарів Ліги Європи

За підсумками групового етапу Ліги Європи продовжують підбивати статистику кращих гравців. До рейтингу потрапив й український воротар Максим Коваль.

Найкращі воротарі групового етапу

В УЄФА показали список із шістнадцяти найкращих воротарів групового етапу Ліги Європи за кількістю сейвів.

Голкіпер молдавського "Шерифа" Максим Коваль увійшов до топ-5 найкращих голкіперів турніру за важливим показником.

Коваль відбив 22 удари по своїх воротах і тепер ділить 4-5 місця з воротарем австрійського "Штурму" К'єром Схерпеном.

Фото – uefa.com

На першій позиції опинився воротар грецького "Аріса" Вана — 30 сейвів. За ним іде одноклубник Владислава Кочергіна з польського "Ракува" Владан Ковачевич — 27. Третя позиція у голкіпера азербайджанського "Карабаха" Андрія Луньова — 23.

Зазначимо, що попри зусилля Коваля "Шериф" вилетів із єврокубків, посів останнє місце у своїй групі. Молдавський клуб набрав лише один бал і поступився празькій "Славієї", римській "Ромі" та женевському "Серветту".

Попри невдачу в єврокубках, "Шериф" впевнено лідирує в чемпіонаті Молдови, випереджаючи найближчого переслідувача на шість очок.

Коваль за свою кар'єру грав за запорізький "Металург", київське "Динамо", "Говерлу", датський "Оденсе", "Депортіво" Ла-Корунья та "Аль-Фатех" із Саудівської Аравії.

Також у вихованця запорізького футболу два матчі за збірну України.

Україна визначила місця проведення матчів плей-оф

Українська асоціація футболу повідомляє, що півфінальний матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні «Біліно Поле» (початок — о 21:45 за київським часом).

У разі перемоги, фінал за вихід до вирішальної частини чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 26 березня у Вроцлаві, Польща.

Команда Сергія Реброва зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.