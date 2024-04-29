Украинец Погорелко установил новый рекорд Украины по бегу

Александр Погорелко установил новый рекорд Украины по бегу на 400 метров. Это произошло на соревнованиях Curacao Sprint Fest в Виллемстаде.

Как Александр Погорелко установил новый рекорд Украины

Погорелко выиграл мужскую 400-метровку в Виллемстаде с результатом 44.94 секунды.

Ближайшего преследователя, серебряного призера Олимпиады-2020 в эстафете 4х400 метров Лимарвина Боневассию из Нидерландов, украинец опередил на 0.27 секунды.

В забеге на 400 м приняли участие еще два украинца. Даниил Даниленко с результатом 46.69 секунды занял восьмое место, Никита Барабанов (47.63) — последнее, 11-е.

44.94 секунды Погорелка — новый рекорд Украины по бегу на 400 метров. Александр превзошел достижение Виталия Бутрима — 45.01 секунды в 2015 году.

В 2023 году Погорелко семь раз обновлял личный рекорд по бегу на 400 метров. Теперь он стал первым украинцем, выбежавшим в 400-метровке с 45 секунд.

Что известно об Александре Погорелко

Александр Погорелко 24-летний украинский легкоатлет, представляющий на соревнованиях Сумщину.

Он чемпион Украины по бегу на 400 метров и в эстафете 4х400 метров. Александр участник Олимпиады-2020 в составе сборной Украины в смешанной эстафете 4х400 метров, где команда не смогла преодолеть квалификацию.

На Европейских играх-2023 он занял второе место на дистанции 400 метров во втором дивизионе.