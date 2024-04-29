Українець Погорілко встановив новий рекорд України з бігу

Олександр Погорілко встановив новий рекорд України з бігу на 400 метрів. Це сталось на змаганнях Curacao Sprint Fest у Віллемстаді.

Як Олександр Погорілко встановив новий рекорд України

Погорілко виграв чоловічу 400-метрівку у Віллемстаді з результатом 44.94 секунди.

Найближчого переслідувача, срібного призера Олімпіади-2020 в естафеті 4х400 метрів Лімарвіна Боневасію з Нідерландів, українець випередив на 0.27 секунди.

У забігу на 400 м взяли участь ще два українці. Данило Даниленко з результатом 46.69 секунди посів восьме місце, Микита Барабанов (47.63) — останнє, 11-те.

44.94 секунди Погорілка — новий рекорд України з бігу на 400 метрів. Олександр перевершив досягнення Віталія Бутрима — 45.01 секунди у 2015 році.

У 2023 році Погорілко сім разів оновлював особистий рекорд з бігу на 400 метрів. Тепер він став першим українцем, що у 400-метрівці вибіг з 45 секунд.

Що відомо про Олександра Погорілко

Олександр Погорілко 24-річний український легкоатлет, який на змаганнях представляє Сумщину.

Він чемпіон України з бігу на 400 метрів та в естафеті 4х400 метрів. Також Олександр учасник Олімпіади-2020 у складі збірної України в змішаній естафеті 4х400 метрів, де команда не змогла подолати кваліфікацію.

На Європейських іграх-2023 він посів друге місце на дистанції 400 метрів у другому дивізіоні.