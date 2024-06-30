Украинец Владислав Данчул стал абсолютным чемпионом Бразилии по джиу-джитсу

Спортсмен по Кропивницкому Владислав Данчул стал абсолютным чемпионом IBJJF Brazilian National NO-GI 2024 (чемпионат Бразилии НО-ГИ) среди юниоров синих поясов.
Главные тезисы
- Украинец победил на взрослом Чемпионате Бразилии по джиу-джитсу в категории юниоров.
- Победа украинца Владислава Данчула престижна, поскольку он выиграл на территории страны, которая считается лидером в этом виде спорта.
- Украинские спортсмены демонстрируют высокий уровень подготовки и одерживают значительные победы на международных соревнованиях.
Украинец стал абсолютным чемпионом Бразилии в категории U17
Джиу-джитсер завоевал самую высокую победу в своей весовой и в абсолютной категориях.
Тренер спортивного клуба "Борец" Ярослав Блажко заявил, что Владислав победил на взрослом Чемпионате Бразилии в категории юниоров (17 лет), который длился 29-30 июня.
По словам тренера, Ярослав победил свою весовую категорию проведя три боя, а также завоевал золото в абсолютной весовой категории, сообщает Гречко.
Также на чемпионате джиу-джитсер Александр Олейник выиграл четыре боя и уступил несколько баллов в финале. В итоге он завоевал серебро среди синих поясов adult.
Украинская теннисистка Киченок в паре с латвийкой Остапенко победила на Rothesay International
В первом сете соперницы сосредоточились на своих подачах. Ключевым стал одиннадцатый гейм, в котором Людмила Киченок с Еленой Остапенко снаружи легко позволили оппонентам оформить брейк и сразу закрыть партию.
Дабровский/Раутлифф - Л. Киченок/Остапенко - 1:2 (7:5, 6:7, 8:10)
По схожему сценарию промелькнул и второй сет. Украинка с латышкой снова отдали собственную подачу в одиннадцатом гейме, но сразу ответили обратным брейком. Пришлось играть тай-брейк. Там дуэт Киченок и Остапенко быстро дожал Дабровски из Раутлиффа.
Решающая короткая партия стала настоящим триллером. Соперницы шли нога в ногу и подошли к развязке при равном счете (8:8). Здесь украинку с латвийской теннисисткой завладели инициативой полностью. Они взяли два розыгрыша подряд и завоевали трофей.
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