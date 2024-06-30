Украинец Владислав Данчул стал абсолютным чемпионом Бразилии по джиу-джитсу

Украинец стал абсолютным чемпионом Бразилии в категории U17

Джиу-джитсер завоевал самую высокую победу в своей весовой и в абсолютной категориях.

Тренер спортивного клуба "Борец" Ярослав Блажко заявил, что Владислав победил на взрослом Чемпионате Бразилии в категории юниоров (17 лет), который длился 29-30 июня.

По словам тренера, Ярослав победил свою весовую категорию проведя три боя, а также завоевал золото в абсолютной весовой категории, сообщает Гречко.

Он стал абсолютным чемпионом Бразилии в своей возрастной категории. Победа на этом турнире очень престижна потому, что бразильцы считаются лучшими в этом виде спорта, но мы показали, что на их территории мы можем побеждать, — подчеркнул тренер. Поделиться

Также на чемпионате джиу-джитсер Александр Олейник выиграл четыре боя и уступил несколько баллов в финале. В итоге он завоевал серебро среди синих поясов adult.

Украинская теннисистка Киченок в паре с латвийкой Остапенко победила на Rothesay International

В первом сете соперницы сосредоточились на своих подачах. Ключевым стал одиннадцатый гейм, в котором Людмила Киченок с Еленой Остапенко снаружи легко позволили оппонентам оформить брейк и сразу закрыть партию.

Дабровский/Раутлифф - Л. Киченок/Остапенко - 1:2 (7:5, 6:7, 8:10)

По схожему сценарию промелькнул и второй сет. Украинка с латышкой снова отдали собственную подачу в одиннадцатом гейме, но сразу ответили обратным брейком. Пришлось играть тай-брейк. Там дуэт Киченок и Остапенко быстро дожал Дабровски из Раутлиффа.

Решающая короткая партия стала настоящим триллером. Соперницы шли нога в ногу и подошли к развязке при равном счете (8:8). Здесь украинку с латвийской теннисисткой завладели инициативой полностью. Они взяли два розыгрыша подряд и завоевали трофей.