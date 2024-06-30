Украинец Владислав Данчул стал абсолютным чемпионом Бразилии по джиу-джитсу
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинец Владислав Данчул стал абсолютным чемпионом Бразилии по джиу-джитсу

Владислав Данчул
Читати українською
Источник:  online.ua

Спортсмен по Кропивницкому Владислав Данчул стал абсолютным чемпионом IBJJF Brazilian National NO-GI 2024 (чемпионат Бразилии НО-ГИ) среди юниоров синих поясов.

Главные тезисы

  • Украинец победил на взрослом Чемпионате Бразилии по джиу-джитсу в категории юниоров.
  • Победа украинца Владислава Данчула престижна, поскольку он выиграл на территории страны, которая считается лидером в этом виде спорта.
  • Украинские спортсмены демонстрируют высокий уровень подготовки и одерживают значительные победы на международных соревнованиях.

Украинец стал абсолютным чемпионом Бразилии в категории U17

Джиу-джитсер завоевал самую высокую победу в своей весовой и в абсолютной категориях.

Тренер спортивного клуба "Борец" Ярослав Блажко заявил, что Владислав победил на взрослом Чемпионате Бразилии в категории юниоров (17 лет), который длился 29-30 июня.

По словам тренера, Ярослав победил свою весовую категорию проведя три боя, а также завоевал золото в абсолютной весовой категории, сообщает Гречко.

Он стал абсолютным чемпионом Бразилии в своей возрастной категории. Победа на этом турнире очень престижна потому, что бразильцы считаются лучшими в этом виде спорта, но мы показали, что на их территории мы можем побеждать, — подчеркнул тренер.

Также на чемпионате джиу-джитсер Александр Олейник выиграл четыре боя и уступил несколько баллов в финале. В итоге он завоевал серебро среди синих поясов adult.

Украинская теннисистка Киченок в паре с латвийкой Остапенко победила на Rothesay International

В первом сете соперницы сосредоточились на своих подачах. Ключевым стал одиннадцатый гейм, в котором Людмила Киченок с Еленой Остапенко снаружи легко позволили оппонентам оформить брейк и сразу закрыть партию.

Дабровский/Раутлифф - Л. Киченок/Остапенко - 1:2 (7:5, 6:7, 8:10)

По схожему сценарию промелькнул и второй сет. Украинка с латышкой снова отдали собственную подачу в одиннадцатом гейме, но сразу ответили обратным брейком. Пришлось играть тай-брейк. Там дуэт Киченок и Остапенко быстро дожал Дабровски из Раутлиффа.

Решающая короткая партия стала настоящим триллером. Соперницы шли нога в ногу и подошли к развязке при равном счете (8:8). Здесь украинку с латвийской теннисисткой завладели инициативой полностью. Они взяли два розыгрыша подряд и завоевали трофей.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Магучих завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги
Магучих
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Оляновская завоевала "бронзу" Евро-2024 по легкой атлетике
Национальный олимпийский комитет Украины
Оляновская
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сборная Украины по дзюдо завоевала 4 лицензии на Олимпиаду-2024
Билодид

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?