Українець Владислав Данчул став абсолютним чемпіоном Бразилії з джиу-джитсу

Українець став абсолютним чемпіоном Бразилії у категорії U17

Джиу-джитсер виборов найвищу перемогу у своїй ваговій та в абсолютній категоріях.

Тренер спортивного клубу “Борець” Ярослав Блажко заявив, що Владислав переміг на дорослому Чемпіонаті Бразилії в категорії юніорів (17 років), який тривав протягом 29-30 червня.

За словами тренера, Ярослав переміг свою вагову категорію провівши три бої, а також виборов золото в абсолютній ваговій категорії, повідомляє Гречка.

Він став абсолютним чемпіоном Бразилії у своїй віковій категорії. Перемога на цьому турнірі є дуже престижною тому, що бразильці вважаються кращими в цьому виді спорту, але ми показали, що на їх території ми можемо перемагати, — наголосив тренер. Поширити

Також на чемпіонаті джиу-джитсер Олександр Олійник виграв чотири бої і поступився декількома балами в фіналі. В підсумку він виборов срібло серед синіх поясів adult.

Українська тенісистка Кіченок у парі з латвійкою Остапенко перемогла на Rothesay International

У першому сеті суперниці зосередилися на власних подачах. Ключовим став одинадцятий гейм, у якому Людмила Кіченок із Оленою Остапенко ззовні легко дозволили опоненткам оформити брейк і відразу закрити партію.

Дабровскі/Раутліфф — Л. Кіченок/Остапенко — 1:2 (7:5, 6:7, 8:10)

За схожим сценарієм промайнув і другий сет. Українка з латвійкою знову віддали власну подачу в одинадцятому геймі, але відразу відповіли зворотним брейком. Довелося грати тай-брейк. Там дует Кіченок і Остапенко швидко дотиснув Дабровскі з Раутліфф.

Вирішальна ж коротка партія стала справжнім трилером. Суперниці йшли нога в ногу та підійшли до розв'язки за рівного рахунку (8:8). Тут українка з латвійською тенісисткою заволоділи ініціативою повністю. Вони взяли два розіграші поспіль і завоювали трофей.