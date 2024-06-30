Українець Владислав Данчул став абсолютним чемпіоном Бразилії з джиу-джитсу

Спортсмен із Кропивницького Владислав Данчул став абсолютним чемпіоном IBJJF Brazilian National NO-GI 2024 (чемпіонат Бразилії НО-ГІ) серед юніорів синіх поясів.
Головні тези:
- Українець переміг на дорослому Чемпіонаті Бразилії з джиу-джитсу у категорії юніорів.
- Перемога українця Владислава Данчула є престижною, оскільки він виграв на території країни, яка вважається лідером у цьому виді спорту.
- Українські спортсмени демонструють високий рівень підготовки та отримують вагомі перемоги на міжнародних змаганнях.
Українець став абсолютним чемпіоном Бразилії у категорії U17
Джиу-джитсер виборов найвищу перемогу у своїй ваговій та в абсолютній категоріях.
Тренер спортивного клубу “Борець” Ярослав Блажко заявив, що Владислав переміг на дорослому Чемпіонаті Бразилії в категорії юніорів (17 років), який тривав протягом 29-30 червня.
За словами тренера, Ярослав переміг свою вагову категорію провівши три бої, а також виборов золото в абсолютній ваговій категорії, повідомляє Гречка.
Також на чемпіонаті джиу-джитсер Олександр Олійник виграв чотири бої і поступився декількома балами в фіналі. В підсумку він виборов срібло серед синіх поясів adult.
Українська тенісистка Кіченок у парі з латвійкою Остапенко перемогла на Rothesay International
У першому сеті суперниці зосередилися на власних подачах. Ключовим став одинадцятий гейм, у якому Людмила Кіченок із Оленою Остапенко ззовні легко дозволили опоненткам оформити брейк і відразу закрити партію.
Дабровскі/Раутліфф — Л. Кіченок/Остапенко — 1:2 (7:5, 6:7, 8:10)
За схожим сценарієм промайнув і другий сет. Українка з латвійкою знову віддали власну подачу в одинадцятому геймі, але відразу відповіли зворотним брейком. Довелося грати тай-брейк. Там дует Кіченок і Остапенко швидко дотиснув Дабровскі з Раутліфф.
Вирішальна ж коротка партія стала справжнім трилером. Суперниці йшли нога в ногу та підійшли до розв'язки за рівного рахунку (8:8). Тут українка з латвійською тенісисткою заволоділи ініціативою повністю. Вони взяли два розіграші поспіль і завоювали трофей.
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