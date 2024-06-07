Українка Оляновська виборола "бронзу" Євро-2024 з легкої атлетики
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Українка Оляновська виборола "бронзу" Євро-2024 з легкої атлетики

Національний олімпійський комітет України
Оляновська

Українська ходунка Людмила Оляновська виграла "бронзу" 20-кілометрових перегонів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики та здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

Головні тези:

  • Людмила Оляновська виборола бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, отримавши ліцензію на Олімпійські ігри-2024.
  • Її результат дозволив вийти на другі Олімпійські ігри після 43-го місця в Токіо-2021, покращивши свій особистий рекорд.
  • У першому фіналі чемпіонату Європи у топ-10 також увійшла українка Собчук, що свідчить про сильну українську команду в легкій атлетиці.
  • Оляновська витримала норматив перед Олімпіадою-2024 та фінішувала з результатом 1:28:48 години, випередивши іспанку та виборовши бронзову медаль на заключних метрах дистанції.
  • Цей успіх Оляновської став її другою медаллю на рівні чемпіонату Європи з легкої атлетики після срібла у 2014 році.

Оляновська виборола “бронзу” на Євро-2024

У топ-10 також фінішувала українка Собчук.

Україну в першому фіналі чемпіонату представляли три легкоатлетки: Марія Сахарук та Олена Собчук проводили своє друге Євро в кар'єрі, срібна призерка 20-кілометрових перегонів 2014 року Оляновська — третє.

Оляновській також залишалося виконати у Римі ліцензійний норматив перед Олімпійськими іграми-2024 — фінішувати в межах стандартного відбіркового часу в 1:29:20 години. Цей бар'єр українка востаннє долала у сезоні 2020 року.

Після першого кілометра дистанції в групі лідерок закріпилася Оляновська — втримувала однаковий час з олімпійською чемпіонкою Токіо-2020, італійкою Антонеллою Палмізано.

Після чверті дистанції Оляновська втримувала третє місце. У першій десятці закріпилися Сахарук та Собчук — восьма та дев'ята позиції відповідно на позначці у п'ять кілометрів.

Після 15 кілометрів Оляновська поступалася лідерці перегонів 27 секунди. Натомість фініш вона перетнула вже третьою — з виконаним олімпійським нормативом у 1:28:48 години!

"Бронзу" українка виборола на заключних метрах дистанції, випередивши іспанку Лауру Гарсію-Каро, яка передчасно святкувала місце на подіумі з державним прапором.

Вдруге поспіль у топ-10 чемпіонату Європи фінішувала Олена Собчук. З відставанням від трійки лідерок у майже три хвилини українка посіла десяте місце.

Натомість з особистим рекордом на континентальній першості перегони завершила Марія Сахарук — 13-те місце.

Чемпіонат Європи-2024. Спортивна ходьба — 20 км

  • Антонелла Пальмізано (Італія) — 1:28:09 години

  • Валентіна Траплетті (Італія) — 1:28:37 години

  • Людмила Оляновська (Україна) — 1:28:48 години

  • ...

  • 10. Олена Собчук (Україна) — 1:31:47 години

  • 13. Марія Сахарук (Україна) — 1:32:39 години

Що означає результат Людмили Оляновської

Українка зможе вдруге виступити на рівні Олімпійських ігор після 43-го місця 2021 року в Токіо.

Всьоме в кар'єрі Оляновська вийшла з часу в 1:29 хвилини. Востаннє це вдавалося українці у липні 2015 року, під час молодіжного чемпіонату Європи в Таллінні (1:28:41 години).

Друга медаль Людмили на рівні чемпіонату Європи — після "срібла" 2014 року в Цюриху з часом 1:28:07 години.

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