Украинка Оляновская завоевала "бронзу" Евро-2024 по легкой атлетике
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинка Оляновская завоевала "бронзу" Евро-2024 по легкой атлетике

Национальный олимпийский комитет Украины
Оляновская
Читати українською

Украинская ходунка Людмила Оляновская выиграла "бронзу" 20-километровой гонки на чемпионате Европы по легкой атлетике и получила лицензию на Олимпийские игры-2024.

Главные тезисы

  • Людмила Оляновская выиграла бронзу на чемпионате Европы по легкой атлетике и получила лицензию на Олимпийские игры-2024, улучшив свой личный рекорд.
  • В первом финале чемпионата Европы в топ-10 также вошла украинка Собчук, что свидетельствует о сильной украинской команде в легкой атлетике.
  • Оляновская финишировала с результатом 1:28:48, опередив испанскую спортсменку и завоевав бронзовую медаль на заключительных метрах дистанции.
  • Этот успех стал второй медалью Людмилы Оляновской на уровне чемпионата Европы по легкой атлетике после серебра в 2014 году.
  • Украинская спортсменка сможет второй раз выступить на Олимпийских играх после 43-го места в Токио в 2021 году, улучшив свой личный результат.

Оляновская завоевала "бронзу" на Евро-2024

В топ-10 также финишировала украинка Собчук.

Украину в первом финале чемпионата представляли три легкоатлетки: Мария Сахарук и Елена Собчук проводили свое второе Евро в карьере, серебряный призер 20-километровой гонки 2014 года Оляновская — третья.

Оляновской также оставалось выполнить в Риме лицензионный норматив перед Олимпийскими играми-2024 — финишировать в рамках стандартного отборочного времени в 1:29:20. Этот барьер украинка последний раз преодолевала в сезоне 2020 года.

После первого километра дистанции в группе лидеров закрепилась Оляновская — удерживала одинаковое время с олимпийской чемпионкой Токио-2020, итальянкой Антонеллой Палмизано.

После четверти дистанции Оляновская удерживала третье место. В первой десятке закрепились Сахарук и Собчук — восьмая и девятая позиции соответственно на отметке в пять километров.

После 15 километров Оляновская уступала лидеру гонки 27 секунды. Вместо этого финиш она пересекла уже третью — с выполненным олимпийским нормативом в 1:28:48 часа!

"Бронзу" украинка добыла в борьбе на заключительных метрах дистанции, опередив испанку Лауру Гарсию-Каро, которая преждевременно праздновала место на подиуме с государственным флагом.

Второй раз подряд в топ-10 чемпионата Европы финишировала Елена Собчук. С отставанием от тройки лидеров почти в три минуты украинка заняла десятое место.

С личным рекордом на континентальном первенстве гонку завершила Мария Сахарук — 13-е место.

Чемпионат Европы-2024. Спортивная ходьба — 20 км

  • Антонелла Пальмизано (Италия) — 1:28:09 часа

  • Валентина Траплетти (Италия) — 1:28:37 часа

  • Людмила Оляновская (Украина) — 1:28:48 часа

  • ...

  • 10. Елена Собчук (Украина) — 1:31:47 часа

  • 13. Мария Сахарук (Украина) — 1:32:39 часа

Что значит результат Людмилы Оляновской

Украинка сможет во второй раз выступить на уровне Олимпийских игр после 43-го места 2021 года в Токио.

В седьмой раз в карьере Оляновская вышла со времени в 1:29 минуты. В последний раз это удавалось украинцы в июле 2015 года, во время молодежного чемпионата Европы в Таллинне (1:28:41).

Вторая медаль Людмилы на уровне чемпионата Европы после "серебра" 2014 года в Цюрихе со временем 1:28:07 часа.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина завоевала третью медаль Евро-2024 по карате
Ukrainian Karate Federation
Сборная Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская саблистка Харлан завоевала серебряную медаль на этапе КМ-2024
Национальный олимпийский комитет Украины
Харлан
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Магучих завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги
Магучих

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?