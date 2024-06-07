Украинка Оляновская завоевала "бронзу" Евро-2024 по легкой атлетике

Украинская ходунка Людмила Оляновская выиграла "бронзу" 20-километровой гонки на чемпионате Европы по легкой атлетике и получила лицензию на Олимпийские игры-2024.
Главные тезисы
- Людмила Оляновская выиграла бронзу на чемпионате Европы по легкой атлетике и получила лицензию на Олимпийские игры-2024, улучшив свой личный рекорд.
- В первом финале чемпионата Европы в топ-10 также вошла украинка Собчук, что свидетельствует о сильной украинской команде в легкой атлетике.
- Оляновская финишировала с результатом 1:28:48, опередив испанскую спортсменку и завоевав бронзовую медаль на заключительных метрах дистанции.
- Этот успех стал второй медалью Людмилы Оляновской на уровне чемпионата Европы по легкой атлетике после серебра в 2014 году.
- Украинская спортсменка сможет второй раз выступить на Олимпийских играх после 43-го места в Токио в 2021 году, улучшив свой личный результат.
Оляновская завоевала "бронзу" на Евро-2024
В топ-10 также финишировала украинка Собчук.
Украину в первом финале чемпионата представляли три легкоатлетки: Мария Сахарук и Елена Собчук проводили свое второе Евро в карьере, серебряный призер 20-километровой гонки 2014 года Оляновская — третья.
Оляновской также оставалось выполнить в Риме лицензионный норматив перед Олимпийскими играми-2024 — финишировать в рамках стандартного отборочного времени в 1:29:20. Этот барьер украинка последний раз преодолевала в сезоне 2020 года.
После первого километра дистанции в группе лидеров закрепилась Оляновская — удерживала одинаковое время с олимпийской чемпионкой Токио-2020, итальянкой Антонеллой Палмизано.
После 15 километров Оляновская уступала лидеру гонки 27 секунды. Вместо этого финиш она пересекла уже третью — с выполненным олимпийским нормативом в 1:28:48 часа!
"Бронзу" украинка добыла в борьбе на заключительных метрах дистанции, опередив испанку Лауру Гарсию-Каро, которая преждевременно праздновала место на подиуме с государственным флагом.
Второй раз подряд в топ-10 чемпионата Европы финишировала Елена Собчук. С отставанием от тройки лидеров почти в три минуты украинка заняла десятое место.
С личным рекордом на континентальном первенстве гонку завершила Мария Сахарук — 13-е место.
Чемпионат Европы-2024. Спортивная ходьба — 20 км
Антонелла Пальмизано (Италия) — 1:28:09 часа
Валентина Траплетти (Италия) — 1:28:37 часа
Людмила Оляновская (Украина) — 1:28:48 часа
...
10. Елена Собчук (Украина) — 1:31:47 часа
13. Мария Сахарук (Украина) — 1:32:39 часа
Что значит результат Людмилы Оляновской
Украинка сможет во второй раз выступить на уровне Олимпийских игр после 43-го места 2021 года в Токио.
В седьмой раз в карьере Оляновская вышла со времени в 1:29 минуты. В последний раз это удавалось украинцы в июле 2015 года, во время молодежного чемпионата Европы в Таллинне (1:28:41).
Вторая медаль Людмилы на уровне чемпионата Европы после "серебра" 2014 года в Цюрихе со временем 1:28:07 часа.
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