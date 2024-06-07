Украинка Оляновская завоевала "бронзу" Евро-2024 по легкой атлетике

Украинская ходунка Людмила Оляновская выиграла "бронзу" 20-километровой гонки на чемпионате Европы по легкой атлетике и получила лицензию на Олимпийские игры-2024.

Оляновская завоевала "бронзу" на Евро-2024

В топ-10 также финишировала украинка Собчук.

Украину в первом финале чемпионата представляли три легкоатлетки: Мария Сахарук и Елена Собчук проводили свое второе Евро в карьере, серебряный призер 20-километровой гонки 2014 года Оляновская — третья.

Оляновской также оставалось выполнить в Риме лицензионный норматив перед Олимпийскими играми-2024 — финишировать в рамках стандартного отборочного времени в 1:29:20. Этот барьер украинка последний раз преодолевала в сезоне 2020 года.

После первого километра дистанции в группе лидеров закрепилась Оляновская — удерживала одинаковое время с олимпийской чемпионкой Токио-2020, итальянкой Антонеллой Палмизано.

После четверти дистанции Оляновская удерживала третье место. В первой десятке закрепились Сахарук и Собчук — восьмая и девятая позиции соответственно на отметке в пять километров. Поделиться

После 15 километров Оляновская уступала лидеру гонки 27 секунды. Вместо этого финиш она пересекла уже третью — с выполненным олимпийским нормативом в 1:28:48 часа!

"Бронзу" украинка добыла в борьбе на заключительных метрах дистанции, опередив испанку Лауру Гарсию-Каро, которая преждевременно праздновала место на подиуме с государственным флагом.

Второй раз подряд в топ-10 чемпионата Европы финишировала Елена Собчук. С отставанием от тройки лидеров почти в три минуты украинка заняла десятое место.

С личным рекордом на континентальном первенстве гонку завершила Мария Сахарук — 13-е место.

Чемпионат Европы-2024. Спортивная ходьба — 20 км

Антонелла Пальмизано (Италия) — 1:28:09 часа

Валентина Траплетти (Италия) — 1:28:37 часа

Людмила Оляновская (Украина) — 1:28:48 часа

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10. Елена Собчук (Украина) — 1:31:47 часа

13. Мария Сахарук (Украина) — 1:32:39 часа

Что значит результат Людмилы Оляновской

Украинка сможет во второй раз выступить на уровне Олимпийских игр после 43-го места 2021 года в Токио.

В седьмой раз в карьере Оляновская вышла со времени в 1:29 минуты. В последний раз это удавалось украинцы в июле 2015 года, во время молодежного чемпионата Европы в Таллинне (1:28:41).

Вторая медаль Людмилы на уровне чемпионата Европы после "серебра" 2014 года в Цюрихе со временем 1:28:07 часа.