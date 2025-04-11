Украинка Бондарь стала чемпионкой Европы по вольной борьбе

21-летняя Ирина Бондарь 11 апреля стала третьей украинской чемпионкой Европы 2025 после победы в финале весовой категории до 62 кг.

Ирина Бондарь завоевала золотую медаль

Бондарь, которая в 2024 году становилась чемпионкой мира и Европы среди молодежи, впервые выступала на взрослом континентальном первенстве. На пути в финал украинка одержала три убедительные победы, в том числе в полуфинале одолела "нейтральную" Алину Касабиеву.

В схватке за "золото" Бондарь победила бронзовый призер Евро-2020, шведку Сару Иоганну Линдборг. Финал завершился в конце первого периода, когда украинка при счете 0:0 положила соперницу на туше и завершила победу 5:0.

Ирина Бондарь: путь украинки к "золоту" Евро-2025 (62 кг)

1/8 финала: Николетт Сабо (Венгрия) — 10:0

Четвертьфинал: Беляная Дудова (Болгария) — 8:1

Полуфинал: Алина Касабиева — 8:4

Финал: Сара Иоганна Линдборг (Швеция) — 5:0

Бондарь — третья чемпионка Европы 2025 года в составе женской сборной Украины. С начала соревнований в Братиславе на высшую ступень пьедестала также поднимались Оксана Ливач (в весе до 50 кг) и Анастасия Алпеева (до 76 кг).

Ирина Бондарь в 2024 году объединила все возможные награды младших возрастов: становилась чемпионкой Европы и мира среди молодежи (U23), выигрывала юниорские Евро и чемпионат мира (U20). Все награды получила в весе до 62 кг. Поделиться

С начала 2025 года отстояло "золото" молодежного чемпионата Европы. Дебютировала на уровне взрослого континентального первенства.