Українка Бондар стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби

21-річна Ірина Бондар 11 квітня стала третьою українською чемпіонкою Європи 2025 року після перемоги у фіналі вагової категорії до 62 кг.
Головні тези:
- Ірина Бондар стала третьою українською чемпіонкою Європи 2025 року у вільній боротьбі.
- У фіналі вагової категорії до 62 кг вона перемогла бронзову призерку турніру, шведку Сару Йоганну Ліндборг.
- Це не перша золота медаль для Бондар, яка раніше виборола титули чемпіонки світу та Європи серед молоді.
Ірина Бондар виборола золоту медаль
Бондар, яка у 2024 році ставала чемпіонкою світу та Європи серед молоді, вперше виступала на дорослій континентальній першості. На шляху до фіналу українка здобула три переконливі перемоги, зокрема у півфіналі здолала "нейтральну" Аліну Касабієву.
У сутичці за "золото" Бондар перемогла бронзову призерку Євро-2020, шведку Сару Йоганну Ліндборг. Фінал завершився наприкінці першого періоду, коли українка за рахунку 0:0 поклала суперницю на туше і довершила перемогу 5:0.
Ірина Бондар: шлях українки до "золота" Євро-2025 (62 кг)
1/8 фіналу: Ніколетт Сабо (Угорщина) — 10:0
Чвертьфінал: Біляна Дудова (Болгарія) — 8:1
Півфінал: Аліна Касабієва — 8:4
Фінал: Сара Йоганна Ліндборг (Швеція) — 5:0
Бондар — третя чемпіонка Європи 2025 року у складі жіночої збірної України. Від початку змагань у Братиславі на найвищу сходинку п'єдесталу також здіймалися Оксана Лівач (у вазі до 50 кг) та Анастасія Алпєєва (до 76 кг).
Від початку 2025 року відстояла "золото" молодіжного чемпіонату Європи. Дебютувала на рівні дорослої континентальної першості.
У 2024 році також провела дебютний чемпіонат світу серед дорослих: змагалася в неолімпійській категорії до 65 кг і посіла 14-те місце.
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