Українка Бондар стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби

21-річна Ірина Бондар 11 квітня стала третьою українською чемпіонкою Європи 2025 року після перемоги у фіналі вагової категорії до 62 кг.

Ірина Бондар виборола золоту медаль

Бондар, яка у 2024 році ставала чемпіонкою світу та Європи серед молоді, вперше виступала на дорослій континентальній першості. На шляху до фіналу українка здобула три переконливі перемоги, зокрема у півфіналі здолала "нейтральну" Аліну Касабієву.

У сутичці за "золото" Бондар перемогла бронзову призерку Євро-2020, шведку Сару Йоганну Ліндборг. Фінал завершився наприкінці першого періоду, коли українка за рахунку 0:0 поклала суперницю на туше і довершила перемогу 5:0.

Ірина Бондар: шлях українки до "золота" Євро-2025 (62 кг)

1/8 фіналу: Ніколетт Сабо (Угорщина) — 10:0

Чвертьфінал: Біляна Дудова (Болгарія) — 8:1

Півфінал: Аліна Касабієва — 8:4

Фінал: Сара Йоганна Ліндборг (Швеція) — 5:0

Бондар — третя чемпіонка Європи 2025 року у складі жіночої збірної України. Від початку змагань у Братиславі на найвищу сходинку п'єдесталу також здіймалися Оксана Лівач (у вазі до 50 кг) та Анастасія Алпєєва (до 76 кг).

Ірина Бондар у 2024 році об'єднала всі можливі нагороди молодших вікових груп: ставала чемпіонкою Європи та світу серед молоді (U23), вигравала юніорські Євро та чемпіонат світу (U20). Усі нагороди здобула у вазі до 62 кг. Поширити

Від початку 2025 року відстояла "золото" молодіжного чемпіонату Європи. Дебютувала на рівні дорослої континентальної першості.