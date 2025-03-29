Украинка Брыкина попала в финал ЧМ-2025 по лыжной акробатике
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Украинка Брыкина попала в финал ЧМ-2025 по лыжной акробатике

Брыкина
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Источник:  Champion

Ангелина Брыкина квалифицировалась в финал чемпионата мира по лыжной акробатике, который проходит в швейцарском Энгадине.

Главные тезисы

  • Ангелина Брыкина прошла в финал ЧМ-2025 по лыжной акробатике, показав впечатляющие навыки и высокий результат за первый скачок.
  • Оксана Яцюк также участвовала в соревнованиях, но не смогла пройти в финал, заняв 14 место.
  • Украинская лыжница получила 82.21 балла за первый скачок и заняла девятое место, а Оксана Яцюк набрала 71.81 балл.

Брыкина квалифицировалась в финал ЧМ-2025 по лыжной акробатике

За свой первый скачок украинка получила 82.21 балла, что позволило ей занять девятое место. Другая наша представительница, Оксана Яцюк, получила 71,81 балла.

Вторым скачком спортсменки не смогли улучшить свои результаты, поэтому в финальную часть турнира пробилась только Брыкина, а Яцюк стала 14-й.

Отметим, что для 18-летней Оксаны это первый чемпионат мира на взрослом уровне.

Финальный этап соревнований состоится в воскресенье, 30 марта, в 15.00 по киевскому времени.

Накануне украинские лыжные акробаты стали серебряными призерами чемпионата мира по командным соревнованиям.

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