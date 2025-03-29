Українка Брикіна потрапила у фінал ЧС-2025 з лижної акробатики

Ангеліна Брикіна кваліфікувалась у фінал чемпіонату світу з лижної акробатики, який відбувається у швейцарському Енгадіні.
Головні тези:
- Ангеліна Брикіна пройшла до фіналу ЧС-2025 з лижної акробатики, показавши вражаючі навички та високий результат за перший стрибок.
- Оксана Яцюк також взяла участь у змаганні, однак не змогла увійти до фінальної частини, посівши 14-те місце.
Брикіна кваліфікувалася у фінал ЧС-2025 з лижної акробатики
За свій перший стрибок українка отримала 82.21 бали, що дозволило їй посісти дев'яте місце. Інша наша представниця, Оксана Яцюк, отримала 71.81 бал.
Другим стрибком спортсменки не змогли покращити свої результати, тож до фінальної частини турніру пробилась лише Брикіна, а Яцюк стала 14-ю.
Зазначимо, що для 18-річної Оксани це перший чемпіонат світу на дорослому рівні.
Напередодні українські лижні акробати стали срібними призерами чемпіонату світу в командних змаганнях.
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