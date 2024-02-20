Украинка Кисель завоевала "бронзу" Евро-2024 по тяжелой атлетике
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Украинка Кисель завоевала "бронзу" Евро-2024 по тяжелой атлетике

Национальный олимпийский комитет Украины
Валентина Кисель
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Соревнования на Чемпионате Европы-2024 украинки завершили с одной наградой – малой "бронзой" Валентины Кисель.

Украинка завоевала бронзовую медаль ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике

В последнем женском финале чемпионата украинка заняла третье место в рывке.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

На чемпионате Европы-2024 по тяжелой атлетике разыграли предпоследний комплект наград — в женской весовой категории более 87 кг.

Украина была представлена в этом весе двумя спортсменками: действующим бронзовым призером в двоеборье Валентиной Кисель и Кристиной Бородиной, соревновавшейся на Евро впервые с 2022 года.

Соревнования украинки завершили с одной наградой — малой "бронзой" Кисель, отстаивавшей кроме большой медали звание вице-чемпионки континента в рывке.

Как выступили украинские тяжелоатлетки

Третье место в рывке Валентине Кисель принесла последняя попытка на 108 кг. В зачете дисциплины украинку превзошли только грузинка Анастасия Готтфрид и британка Эмили Кэмпбелл – 117 и 112 кг соответственно.

В толчке у Кисель была одна удачная попытка — первая на 126 кг. Результат позволил украинцы занять пятое место в зачете дисциплины.

В двоеборье результат Кисель в 234 кг стал четвертым – для большой "бронзы" украинцы не хватило четырех килограммов.

Кристина Бородина заняла пятое место в рывке (102 кг) и шестое – в толчке (125 кг). С общим наследием в 227 кг украинка заняла шестое место в двоеборье.

За свою карьеру Валентина Кисель собрала полный комплект наград Евро в рывке: украинка выигрывала золото 2017 года и серебро 2023-го.

Это четвертая малая награда Кисель на уровне континентального первенства.

В толчке единственной наградой украинки остается "серебро" 2017 года (130 кг).

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