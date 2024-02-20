Українка Кісіль виборола "бронзу" Євро-2024 з важкої атлетики
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Українка Кісіль виборола "бронзу" Євро-2024 з важкої атлетики

Національний олімпійський комітет України
Кісіль

Змагання на Чемпіонаті Європи-2024 українки завершили з однією нагородою — малою "бронзою" Валентини Кісіль.

Українка здобула бронзову медаль ЧЄ-2024 з важкої атлетики

В останньому жіночому фіналі чемпіонату українка посіла третє місце в ривку.

Про це повідомив Національний Олімпійський комітет України.

На чемпіонаті Європи-2024 з важкої атлетики розіграли передостанній комплект нагород — у жіночій ваговій категорії в понад 87 кг.

Україна була представлена у цій вазі двома спортсменками: чинною бронзовою призеркою у двоборстві Валентиною Кісіль та Кристиною Бородіною, що змагалася на Євро вперше від 2022 року.

Змагання українки завершили з однією нагородою — малою "бронзою" Кісіль, що відстоювала, крім великої медалі, звання віцечемпіонки континенту в ривку.

Як виступили українські важкоатлетки

Третє місце в ривку Валентині Кісіль принесла остання спроба на 108 кг. У заліку дисципліни українку перевершили лише грузинка Анастасія Готфрід і британка Емілі Кемпбелл — 117 та 112 кг відповідно.

У поштовху Кісіль мала одну вдалу спробу — першу на 126 кг. Результат дозволив українці посісти п'яте місце в заліку дисципліни.

У двоборстві результат Кісіль у 234 кг став четвертим — для великої "бронзи" українці забракло чотирьох кілограмів.

Кристина Бородіна посіла п'яте місце в ривку (102 кг) та шосте — у поштовху (125 кг). Із загальним доробком у 227 кг українка посіла шосте місце у двоборстві.

За свою кар'єру Валентина Кісіль зібрала повний комплект нагород Євро у ривку: українка вигравала "золото" 2017 року та "срібло" 2023-го.

Це четверта мала нагорода Кісіль на рівні континентальної першості.

У поштовху єдиною нагородою українки залишається "срібло" 2017 року (130 кг).

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