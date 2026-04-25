Украинка Конрад выиграла "бронзу" молодежного Евро-2026 по фехтованию

Украина получила первую награду на молодежном чемпионате Европы-2026 по фехтованию. Шпажистка Эмили Конрад стала бронзовым призером Евро-2026 в соревнованиях среди женщин.
Главные тезисы
- Первые награды континентального первенства были разыграны в женских соревнованиях среди шпажисток.
- Эмили Конрад завоевала "бронзу" Евро-2026 по фехтованию.
- Эта медаль стала первой для Украины на континентальном первенстве U23.
Молодежное Евро-2026: Украина завоевала первую медаль по фехтованию
В итальянском Кальяре 25 апреля начался молодежный чемпионат Европы по фехтованию. Первые награды континентального первенства были разыграны в женских соревнованиях среди шпажисток.
Украина в женской шпаге была представлена четырьмя фехтовальщицами — Эмили Конрад, Анной Максименко, Марией Середой и Алиной Дмитрук. Лучший результат среди украинок продемонстрировала 18-летняя фехтовальщица Эмили Конрад.
В первом круге турнира украинка со счетом 15:14 одолела соперницу из Испании Даниэлу Пиньоль, после чего победила норвежку Эльзу фон Косс Геллебо.
В 1/2 финала Эмили скрестила шпаги с триумфатором Евро-2024 и вицечемпионкой Европы 2025 года Гайей Кафорио из Италии. Судьба выхода в поединок за "золото" в третий раз для украинки решилась в дополнительной минуте, где Конрад в итоге потерпела поражение 11:12.
Таким образом, Конрад получила "бронзу" Евро-2026 по фехтованию. Эта медаль стала первой для Украины на континентальном первенстве U23.
Для Конрад медаль на молодежном чемпионате Европы-2026 стала третьей в профессиональной карьере на континентальном первенстве. До этого она становилась чемпионкой в личных соревнованиях 2023 и торжествовала в команде в 2024 году.
Поэтому 18-летняя спортсменка единолично возглавила список самых титулованных украинских фехтовальщиков в истории чемпионатов Европы U23.
