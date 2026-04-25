Украинка Конрад выиграла "бронзу" молодежного Евро-2026 по фехтованию
Источник:  Суспільне. Спорт

Украина получила первую награду на молодежном чемпионате Европы-2026 по фехтованию. Шпажистка Эмили Конрад стала бронзовым призером Евро-2026 в соревнованиях среди женщин.

В итальянском Кальяре 25 апреля начался молодежный чемпионат Европы по фехтованию. Первые награды континентального первенства были разыграны в женских соревнованиях среди шпажисток.

Украина в женской шпаге была представлена четырьмя фехтовальщицами — Эмили Конрад, Анной Максименко, Марией Середой и Алиной Дмитрук. Лучший результат среди украинок продемонстрировала 18-летняя фехтовальщица Эмили Конрад.

В первом круге турнира украинка со счетом 15:14 одолела соперницу из Испании Даниэлу Пиньоль, после чего победила норвежку Эльзу фон Косс Геллебо.

Следующей соперницей украинки стала бронзовая медалистка Кубка мира в Барселоне и Гран-при в Дохе (2025) итальянка Лукреция Паулис. Ее Конрад прошла с преимуществом в один укол 10:9. В четвертьфинале Конрад также выиграла сражение на приоритете (11:10), одолев другую итальянку Витторию Силетти.

В 1/2 финала Эмили скрестила шпаги с триумфатором Евро-2024 и вицечемпионкой Европы 2025 года Гайей Кафорио из Италии. Судьба выхода в поединок за "золото" в третий раз для украинки решилась в дополнительной минуте, где Конрад в итоге потерпела поражение 11:12.

Таким образом, Конрад получила "бронзу" Евро-2026 по фехтованию. Эта медаль стала первой для Украины на континентальном первенстве U23.

Для Конрад медаль на молодежном чемпионате Европы-2026 стала третьей в профессиональной карьере на континентальном первенстве. До этого она становилась чемпионкой в личных соревнованиях 2023 и торжествовала в команде в 2024 году.

Поэтому 18-летняя спортсменка единолично возглавила список самых титулованных украинских фехтовальщиков в истории чемпионатов Европы U23.

