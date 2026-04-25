Українка Конрад здобула "бронзу" молодіжного Євро-2026 з фехтування
Джерело:  Суспільне. Спорт

Україна здобула першу нагороду на молодіжному чемпіонаті Європи-2026 з фехтування. Шпажистка Емілі Конрад стала бронзовою призеркою Євро-2026 у змаганнях серед жінок.

Молодіжне Євро-2026: Україна виборола першу медаль з фехтування

У італійському Кальярі 25 квітня розпочався молодіжний чемпіонат Європи з фехтування. Перші нагороди континентальної першості були розіграні в жіночих змаганнях серед шпажисток.

Україна в жіночій шпазі була представлена чотирма фехтувальницями — Емілі Конрад, Анною Максименко, Марією Середою та Аліною Дмитрук. Найкращий результат серед українок продемонструвала 18-річна фехтувальниця Емілі Конрад.

У першому колі турніру українка з рахунком 15:14 здолала cуперницю з Іспанії Даніелу Піньйоль, після чого перемогла норвежку Ельзу фон Косс Геллебо.

Наступною суперницею українки стала бронзова медалістка Кубка світу в Барселоні та Гран-прі в Досі (2025) італійка Лукреція Пауліс. Її Конрад пройшла з перевагою у один укол 10:9. У чвертьфіналі Конрад також виграла бій на пріоритеті (11:10), здолавши іншу італійку Вітторію Сілетті.

У 1/2 фіналу Емілі схрестила шпаги з тріумфаторкою Євро-2024 та віцечемпіонкою Європи 2025 року Гайєю Кафоріо з Італії. Доля виходу до поєдинку за "золото" втретє для українки вирішилася в додатковій хвилині, де Конрад у підсумку зазнала поразки 11:12.

Таким чином Конрад здобула "бронзу" Євро-2026 з фехтування. Ця медаль стала першою для України на континентальній першості U23.

Для Конрад медаль на молодіжному чемпіонаті Європи-2026 стала третьою в професійній кар'єрі на континентальній першості. До цього вона ставала чемпіонкою в особистих змаганнях 2023 року та тріумфувала у команді у 2024 році.

Тож 18-річна спортсменка одноосібно очолила список найтитулованіших українських фехтувальників у історії чемпіонатів Європи U23.

