Українка Конрад здобула "бронзу" молодіжного Євро-2026 з фехтування

Україна здобула першу нагороду на молодіжному чемпіонаті Європи-2026 з фехтування. Шпажистка Емілі Конрад стала бронзовою призеркою Євро-2026 у змаганнях серед жінок.
Головні тези:
- Перші нагороди континентальної першості були розіграні в жіночих змаганнях серед шпажисток.
- Емілі Конрад здобула "бронзу" Євро-2026 з фехтування.
- Ця медаль стала першою для України на континентальній першості U23.
У італійському Кальярі 25 квітня розпочався молодіжний чемпіонат Європи з фехтування. Перші нагороди континентальної першості були розіграні в жіночих змаганнях серед шпажисток.
Україна в жіночій шпазі була представлена чотирма фехтувальницями — Емілі Конрад, Анною Максименко, Марією Середою та Аліною Дмитрук. Найкращий результат серед українок продемонструвала 18-річна фехтувальниця Емілі Конрад.
У першому колі турніру українка з рахунком 15:14 здолала cуперницю з Іспанії Даніелу Піньйоль, після чого перемогла норвежку Ельзу фон Косс Геллебо.
У 1/2 фіналу Емілі схрестила шпаги з тріумфаторкою Євро-2024 та віцечемпіонкою Європи 2025 року Гайєю Кафоріо з Італії. Доля виходу до поєдинку за "золото" втретє для українки вирішилася в додатковій хвилині, де Конрад у підсумку зазнала поразки 11:12.
Таким чином Конрад здобула "бронзу" Євро-2026 з фехтування. Ця медаль стала першою для України на континентальній першості U23.
Для Конрад медаль на молодіжному чемпіонаті Європи-2026 стала третьою в професійній кар'єрі на континентальній першості. До цього вона ставала чемпіонкою в особистих змаганнях 2023 року та тріумфувала у команді у 2024 році.
Тож 18-річна спортсменка одноосібно очолила список найтитулованіших українських фехтувальників у історії чемпіонатів Європи U23.
