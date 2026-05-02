Украинка Марта Костюк триумфально победила в турнире WTA 1000
Источник:  Суспільне. Спорт

Вторая ракетка Украины Марта Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде. Украинская теннисистка в финале одолела "нейтральную" Мирру Андрееву.

Главные тезисы

  • Марта Костюк одержала триумфальную победу в финале турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв Мирру Андрееву.
  • Этот титул стал вторым в сезоне-2026 для украинской теннисистки, после победы на турнире WTA 250 в Руане.

Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде

В финале турнира WTA 1000 Марта Костюк одолела "нейтральную" Мирру Андрееву в двух сетах. Для теннисисток это была вторая очная встреча, при чем впервые они играли в австралийском Брисбене, где Марта одержала победу.

Первый сет теннисистки начали с обмена геймами к счету 2:2. После этого украинка совершила рывок в три подряд выигранных гейма и была в шаге от победы в партии, но Андреевой удалось сократить отставание. Однако в итоге Марта все же смогла завершить сет победой 6:3.

Второй сет активнее начала соперница Костюк, которая при счете 1:1 выиграла три гейма подряд, реализовав при этом два брейкпойнта. Костюк удалось сравнять счет в партии.

Костюк удалось вырваться вперед в решающем, 11-м гейме завершить матч победой, завоевав титул чемпионки.

Матч длился 1:23 час, за который украинская теннисистка совершила четыре эйса, а также реализовала вдвое больше виннеров, чем Андреева — 26 до 13.

WTA 1000. Мадрид. Финал

Мирра Андреева (9) — Марта Костюк (Украина, 26) 0:2 (3:6, 5:7)

Титул WTA 1000 в Мадриде стал для Костюка вторым в сезоне-2026. До этого украинка торжествовала на турнире WTA 250 в Руане. Также в 2026 году украинка играла в финале турнира WTA 500 в Брисбене, где уступила первую ракетку мира Арине Сабаленке.

Этот трофей также стал третьим в карьере. До сезона-2026 Марта получила только один титул — в 2023 году торжествовала на турнире WTA 250 в Остане.

Костюк благодаря выходу в финал в Мадриде Костюк стала первой украинской теннисисткой, вышедшей в финалы всех категорий турниров WTA в одном сезоне. Для украинской теннисистки этот сезон стал самым успешным в ее карьере.

