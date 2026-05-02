Українка Марта Костюк тріумфально перемогла у турнірі WTA 1000
Джерело:  Суспільне. Спорт

Друга ракетка України Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Мадриді. Українська тенісистка у фіналі здолала "нейтральну" Мірру Андрєєву.

Головні тези:

  • Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 в Мадриді, перемігши Мірру Андрєєву у фіналі.
  • Цей титул став другим у сезоні-2026 для української тенісистки.

Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Мадриді

У фіналі турніру WTA 1000 Марта Костюк здолала "нейтральну" Мірру Андрєєву в двох сетах. Для тенісисток це була друга очна зустріч, при чому вперше вони грали у австралійському Брісбені, де Марта здобула перемогу.

Перший сет тенісистки розпочали з обміну геймами до рахунку 2:2. Після цього українка здійснила ривок у три поспіль виграні гейми та була за крок до перемоги в партії, але Андрєєвій вдалося скороти відставання. Проте у підсумку Марта все ж змогла довершити сет перемогою 6:3.

Другий сет активніше розпочала суперниця Костюк, яка за рахунку 1:1 виграла три гейми поспіль, реалізувавши при цьому два брейкпойнти. Костюк вдалося зрівняти рахунок в партії.

Костюк вдалося вирватися вперед у і вирішальному, 11-му геймі довершити матч перемогою, завоювавши титул чемпіонки.

Матч тривав 1:23 годину, за яку українська тенісистка здійснила чотири ейси, а також реалізувала вдвічі більше віннерів, ніж Андрєєва — 26 до 13.

WTA 1000 Мадрид. Фінал

Мірра Андрєєва (9) — Марта Костюк (Україна, 26) 0:2 (3:6, 5:7)

Титул WTA 1000 в Мадриді став для Костюк другим у сезоні-2026. До цього українка тріумфувала на турнірі WTA 250 в Руані. Також у 2026 році українка грала у фіналі турніру WTA 500 в Брисбені, де поступилась першій ракетці світу Аріні Сабалєнці.

Цей трофей також став її третім у кар'єрі. До сезону-2026 Марта здобула лише один титул — у 2023 році тріумфувала на турнірі WTA 250 в Остані.

Костюк завдяки виходу до фіналу в Мадриді Костюк стала першою українською тенісисткою, яка вийшла у фінали всіх категорій турнірів WTA в одному сезоні. Для української тенісистки цей сезон вже став найуспішнішим в її кар'єрі.

