Украинка Меркушина стала чемпионкой Европы по биатлону
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинка Меркушина стала чемпионкой Европы по биатлону

Меркушина
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Анастасия Меркушина принесла Украине первое "золото" на чемпионате Европы-2026 по биатлону! Произошло это по итогу индивидуальной гонки среди женщин, в которой приняли участие четыре представительницы сборной Украины.

Главные тезисы

  • Анастасия Меркушина стала первой украинской чемпионкой Европы по биатлону на чемпионате 2026 года.
  • Украинская сборная успешно выступила в индивидуальной гонке, где помимо Меркушиной также приняли участие Дмитренко, Белкина и Стеблина.

Меркушина завоевала "золото" ЧЕ-2026 по биатлону

В заявку Украины на индивидуальную гонку Евро-2026, стартовавшую в норвежском Шушене, вошли шесть биатлонисток: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, Лилия Стеблина, Ксения Приходько и Татьяна Тарасюк.

Однако две украинки снялись перед началом соревнований — Приходько и Тарасюк не стартовали в индивидуалке.

Чемпионкой Европы-2026 в индивидуальной гонке стала Анастасия Меркушина. Украинская биатлонистка с "чистой" стрельбой завершила гонку, не заработав ни одной штрафной минуты. При этом Анастасия показала быстрострельность в топ-15.

Еще одна украинка финишировала в топ-20 индивидуальной гонки — Валерия Дмитренко. Биатлонистка заработала одну штрафную минуту на первой "лежке", а три других огневых рубежа прошла без ошибок. В конце концов Дмитренко завершила "индивидуалку" на 19-м месте с отставанием более двух минут от лидера.

На грани топ-30 финишировала Белкина, которая заработала две штрафные минуты за гонку и заняла 31 место. А самый плохой результат среди украинок продемонстрировала Стеблина — семь недостатков на огневых рубежах и 79-я позиция на финише.

Чемпионат Европы Индивидуальная гонка (женщины)

  1. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) 45:33.9

  2. Самуэла Комола (Италия, 0+0+0+1) +3.0

  3. Вольдия Галмас-Полен (Франция, 0+1+1+0) +4.8

Чемпионат Европы-2026 продлится 30 января спринтами среди мужчин и женщин.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Зимняя Универсиада-2025. Украинская биатлонистка Чалик завоевала бронзовую медаль
Чалик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина завоевала бронзовую медаль Кубка мира по биатлону
биатлон
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина завоевала "золото" юниорского Евро по биатлону
Украина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?