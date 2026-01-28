Украинка Меркушина стала чемпионкой Европы по биатлону

Анастасия Меркушина принесла Украине первое "золото" на чемпионате Европы-2026 по биатлону! Произошло это по итогу индивидуальной гонки среди женщин, в которой приняли участие четыре представительницы сборной Украины.
Главные тезисы
Меркушина завоевала "золото" ЧЕ-2026 по биатлону
В заявку Украины на индивидуальную гонку Евро-2026, стартовавшую в норвежском Шушене, вошли шесть биатлонисток: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, Лилия Стеблина, Ксения Приходько и Татьяна Тарасюк.
Однако две украинки снялись перед началом соревнований — Приходько и Тарасюк не стартовали в индивидуалке.
Чемпионкой Европы-2026 в индивидуальной гонке стала Анастасия Меркушина. Украинская биатлонистка с "чистой" стрельбой завершила гонку, не заработав ни одной штрафной минуты. При этом Анастасия показала быстрострельность в топ-15.
На грани топ-30 финишировала Белкина, которая заработала две штрафные минуты за гонку и заняла 31 место. А самый плохой результат среди украинок продемонстрировала Стеблина — семь недостатков на огневых рубежах и 79-я позиция на финише.
Чемпионат Европы Индивидуальная гонка (женщины)
Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) 45:33.9
Самуэла Комола (Италия, 0+0+0+1) +3.0
Вольдия Галмас-Полен (Франция, 0+1+1+0) +4.8
Чемпионат Европы-2026 продлится 30 января спринтами среди мужчин и женщин.
