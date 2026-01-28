Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону

Меркушина
Джерело:  Суспільне. Спорт

Анастасія Меркушина принесла Україні перше "золото" на чемпіонаті Європи-2026 з біатлону! Сталось це за підсумком індивідуальної гонки серед жінок, у якій взяли участь чотири представниці збірної України.

Головні тези:

  • Анастасія Меркушина здобула золото на чемпіонаті Європи-2026 з біатлону, показавши вражаючу стрільбу та швидкість.
  • Українська збірна брали участь у індивідуальній гонці, де Меркушина стала чемпіонкою, Дмитренко фінішувала у топ-20, а Бєлкіна та Стеблина також взяли участь.

Меркушина виборола “золото” ЧЄ-2026 з біатлону

До заявки України на індивідуальні перегони Євро-2026, що стартував у норвезькому Шушені, увійшли шість біатлоністок: Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько і Тетяна Тарасюк.

Однак дві українки знялись безпосередньо перед початком змагань — Приходько та Тарасюк не стартували у індивідуалці.

Чемпіонкою Європи-2026 в індивідуальній гонці стала Анастасія Меркушина. Українська біатлоністка з "чистою" стрільбою завершила гонку, не заробивши жодної штрафної хвилини. При цьому Анастасія показала швидкострільність у топ-15.

Ще одна українка фінішувала у топ-20 індивідуальної гонки — Валерія Дмитренко. Біатлоністка заробила одну штрафну хвилину на першій "лежці", а три інші вогневі рубежі пройшла без хиб. Зрештою Дмитренко завершила "індивідуалку" на 19-му місці з відставанням у понад дві хвилини від лідерки.

На межі топ-30 фінішувала Бєлкіна, яка заробила дві штрафні хвилини за гонку та посіла 31-ше місце. А найгірший результат серед українок продемонструвала Стеблина — сім хиб на вогневих рубежах і 79-та позиція на фініші.

Чемпіонат Європи. Індивідуальна гонка (жінки)

  1. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) 45:33.9

  2. Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) +3.0

  3. Вольдія Галмас-Полен (Франція, 0+1+1+0) +4.8

Чемпіонат Європи-2026 продовжиться 30 січня спринтами серед чоловіків та жінок.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Зимова Універсіада-2025. Українська біатлоністка Чалик виборола бронзову медаль
Чалик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна здобула бронзову медаль Кубка світу з біатлону
біатлоністи
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна виборола "золото" юніорського Євро з біатлону
Євро

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?