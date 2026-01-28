Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону

Анастасія Меркушина принесла Україні перше "золото" на чемпіонаті Європи-2026 з біатлону! Сталось це за підсумком індивідуальної гонки серед жінок, у якій взяли участь чотири представниці збірної України.
Головні тези:
- Анастасія Меркушина здобула золото на чемпіонаті Європи-2026 з біатлону, показавши вражаючу стрільбу та швидкість.
- Українська збірна брали участь у індивідуальній гонці, де Меркушина стала чемпіонкою, Дмитренко фінішувала у топ-20, а Бєлкіна та Стеблина також взяли участь.
Меркушина виборола “золото” ЧЄ-2026 з біатлону
До заявки України на індивідуальні перегони Євро-2026, що стартував у норвезькому Шушені, увійшли шість біатлоністок: Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько і Тетяна Тарасюк.
Однак дві українки знялись безпосередньо перед початком змагань — Приходько та Тарасюк не стартували у індивідуалці.
Чемпіонкою Європи-2026 в індивідуальній гонці стала Анастасія Меркушина. Українська біатлоністка з "чистою" стрільбою завершила гонку, не заробивши жодної штрафної хвилини. При цьому Анастасія показала швидкострільність у топ-15.
На межі топ-30 фінішувала Бєлкіна, яка заробила дві штрафні хвилини за гонку та посіла 31-ше місце. А найгірший результат серед українок продемонструвала Стеблина — сім хиб на вогневих рубежах і 79-та позиція на фініші.
Чемпіонат Європи. Індивідуальна гонка (жінки)
Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) 45:33.9
Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) +3.0
Вольдія Галмас-Полен (Франція, 0+1+1+0) +4.8
Чемпіонат Європи-2026 продовжиться 30 січня спринтами серед чоловіків та жінок.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-