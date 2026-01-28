Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону

Анастасія Меркушина принесла Україні перше "золото" на чемпіонаті Європи-2026 з біатлону! Сталось це за підсумком індивідуальної гонки серед жінок, у якій взяли участь чотири представниці збірної України.

Меркушина виборола “золото” ЧЄ-2026 з біатлону

До заявки України на індивідуальні перегони Євро-2026, що стартував у норвезькому Шушені, увійшли шість біатлоністок: Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько і Тетяна Тарасюк.

Однак дві українки знялись безпосередньо перед початком змагань — Приходько та Тарасюк не стартували у індивідуалці.

Чемпіонкою Європи-2026 в індивідуальній гонці стала Анастасія Меркушина. Українська біатлоністка з "чистою" стрільбою завершила гонку, не заробивши жодної штрафної хвилини. При цьому Анастасія показала швидкострільність у топ-15.

Ще одна українка фінішувала у топ-20 індивідуальної гонки — Валерія Дмитренко. Біатлоністка заробила одну штрафну хвилину на першій "лежці", а три інші вогневі рубежі пройшла без хиб. Зрештою Дмитренко завершила "індивідуалку" на 19-му місці з відставанням у понад дві хвилини від лідерки. Поширити

На межі топ-30 фінішувала Бєлкіна, яка заробила дві штрафні хвилини за гонку та посіла 31-ше місце. А найгірший результат серед українок продемонструвала Стеблина — сім хиб на вогневих рубежах і 79-та позиція на фініші.

Чемпіонат Європи. Індивідуальна гонка (жінки)

Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) 45:33.9 Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) +3.0 Вольдія Галмас-Полен (Франція, 0+1+1+0) +4.8

Чемпіонат Європи-2026 продовжиться 30 січня спринтами серед чоловіків та жінок.