Украинка Снигур одержала громкую победу на турнире WTA

Украинская теннисистка Дарья Снигур (133) одержала феноменальную победу во время турнира серии WTA 125 в португальском Оэйраше.
Главные тезисы
- Снигур — украинская теннисистка, чемпионка Уимблдона среди девушек 2019 года.
- В 2019 году Снегирь победила в финале соревнований Большого шлема Алексу Ноэль.
Снигур снова ошеломила мир тенниса
Украинская теннисистка триумфально разгромила швейцарку Викторию Голубич (88).
Игра продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3.
Спортивные аналитики сразу обратили внимание на то, что Снигур не подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 5 брейков.
Что касается Виктории Голубич, то та выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.
Стоит обратить внимание на то, что теннисистки встречались в третий раз, а украинка завоевала перву долгожданную победу.
В Оэйраше украинка не отдала ни одной из своих соперниц больше трех геймов в каждом из сетов.
