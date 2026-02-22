Украинка Снигур одержала громкую победу на турнире WTA

Украинская теннисистка Дарья Снигур (133) одержала феноменальную победу во время турнира серии WTA 125 в португальском Оэйраше.

Снигур снова ошеломила мир тенниса

Украинская теннисистка триумфально разгромила швейцарку Викторию Голубич (88).

Игра продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Спортивные аналитики сразу обратили внимание на то, что Снигур не подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 5 брейков.

Что касается Виктории Голубич, то та выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.

Стоит обратить внимание на то, что теннисистки встречались в третий раз, а украинка завоевала перву долгожданную победу.

В Оэйраше украинка не отдала ни одной из своих соперниц больше трех геймов в каждом из сетов.