Украинка Снигур одержала громкую победу на турнире WTA
Источник:  Чемпион

Украинская теннисистка Дарья Снигур (133) одержала феноменальную победу во время турнира серии WTA 125 в португальском Оэйраше.

  • Снигур — украинская теннисистка, чемпионка Уимблдона среди девушек 2019 года.
  • В 2019 году Снегирь победила в финале соревнований Большого шлема Алексу Ноэль.

Украинская теннисистка триумфально разгромила швейцарку Викторию Голубич (88).

Игра продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Спортивные аналитики сразу обратили внимание на то, что Снигур не подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 5 брейков.

Что касается Виктории Голубич, то та выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.

Стоит обратить внимание на то, что теннисистки встречались в третий раз, а украинка завоевала перву долгожданную победу.

В Оэйраше украинка не отдала ни одной из своих соперниц больше трех геймов в каждом из сетов.

В первом круге турнира в Оэйраше Дарья Снигур разгромила представительницу Словакии Викторию Грунчакову (218), во втором не имела проблем с британкой Найктой Бейнс (391), а в четвертьфинале разобралась со второй сеяной Синьей Краус (102, Австрия). В полуфинале украинка уверенно выиграла Сюзан Ламенс (109, Нидерланды).

