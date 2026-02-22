Українка Снігур здобула гучну перемогу на турнірі WTA
Українка Снігур здобула гучну перемогу на турнірі WTA

Джерело:  Чемпіон

Українська тенісистка Дар'я Снігур (133) виборола феноменальну перемогу під час турнірі серії WTA 125 у португальському Оейраші.  

Головні тези:

  • Снігур — українська тенісистка, чемпіонка Вімблдону серед дівчат 2019 року.
  • 2019 року Снігур перемогла у фіналі змагань Великого шлему Алексу Ноель.

Снігур приголомшила світ тенісу

Українська тенісистка тріумфально розгромила швейцарку Вікторію Голубич (88).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

Спортивні аналітики одразу звернули увагу на те, що Снігур не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків.

Що стосується Вікторії Голубич, то виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Варто звернути увагу на те, що тенісистки зустрічалися втретє, а українка виборола першу довгоочікувану перевагу.

У Оейраші українка не віддала жодній зі своїх суперниць більше трьох геймів у кожному з сетів.

В першому колі турніру в Оейраші Дар'я Снігур розгромила представницю Словаччини Вікторію Грунчакову (218), у другому не мала проблем із британкою Найктою Бейнс (391), а у чвертьфіналі розібралася з другою сіяною Сіньєю Краус (102, Австрія). У півфіналі українка впевнено перемогла Сюзан Ламенс (109, Нідерланди).

