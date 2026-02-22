Українка Снігур здобула гучну перемогу на турнірі WTA

Українська тенісистка Дар'я Снігур (133) виборола феноменальну перемогу під час турнірі серії WTA 125 у португальському Оейраші.

Снігур приголомшила світ тенісу

Українська тенісистка тріумфально розгромила швейцарку Вікторію Голубич (88).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

Спортивні аналітики одразу звернули увагу на те, що Снігур не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків.

Що стосується Вікторії Голубич, то виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Варто звернути увагу на те, що тенісистки зустрічалися втретє, а українка виборола першу довгоочікувану перевагу.

У Оейраші українка не віддала жодній зі своїх суперниць більше трьох геймів у кожному з сетів.