Українка Снігур здобула гучну перемогу на турнірі WTA

Українська тенісистка Дар'я Снігур (133) виборола феноменальну перемогу під час турнірі серії WTA 125 у португальському Оейраші.
Головні тези:
- Снігур — українська тенісистка, чемпіонка Вімблдону серед дівчат 2019 року.
- 2019 року Снігур перемогла у фіналі змагань Великого шлему Алексу Ноель.
Снігур приголомшила світ тенісу
Українська тенісистка тріумфально розгромила швейцарку Вікторію Голубич (88).
Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.
Спортивні аналітики одразу звернули увагу на те, що Снігур не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків.
Що стосується Вікторії Голубич, то виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.
Варто звернути увагу на те, що тенісистки зустрічалися втретє, а українка виборола першу довгоочікувану перевагу.
У Оейраші українка не віддала жодній зі своїх суперниць більше трьох геймів у кожному з сетів.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-