Украинка Сопит выборола историческое "золото" Евро-2026 по фехтованию на рапире

Украинская фехтовальщица на рапире Ольга Сопит завоевала "золото" в финале личных соревнований на чемпионате Европы-2026 года.

Сопит добыла в борьбе первое для Украины золото по фехтованию на рапире в ЧЕ

Сопит победила олимпийскую чемпионку, 10-кратную чемпионку мира и 15-кратную чемпионку Европы итальянку Арианну Эрриго со счетом 15:8.

По пути в финал украинка одолела австрийку Лилли Марию Бругер (14:7), полячку Марту Якубовскую (15:9) и украинскую финалистку Евро-2024 Дарью Миронюк (15:14).

В самом полуфинале украинка победила испанку Марию Марино, которая в 1/8 турнира нанесла поражение четвертьфиналистке Евро-2024 Алине Полозюк.

Ольга завоевала первое "золото" и третью медаль для Украины на чемпионатах Европы по фехтованию на рапирах среди женщин. Поделиться

Первую, бронзовую, награду завоевала Ольга Лелейко в 2007 году, вторую — Дарья Миронюк в 2024, получив "серебро".