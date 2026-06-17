Украинка Сопит выборола историческое "золото" Евро-2026 по фехтованию на рапире
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Украинка Сопит выборола историческое "золото" Евро-2026 по фехтованию на рапире

Сопит
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Источник:  Champion

Украинская фехтовальщица на рапире Ольга Сопит завоевала "золото" в финале личных соревнований на чемпионате Европы-2026 года.

Главные тезисы

  • Ольга Сопит стала обладательницей золота на ЧЕ-2026 по фехтованию на рапире, одолев в финале опытную итальянскую фехтовальщицу.
  • Это третья медаль для Украины на чемпионатах Европы по фехтованию на рапирах среди женщин.

Сопит добыла в борьбе первое для Украины золото по фехтованию на рапире в ЧЕ

Сопит победила олимпийскую чемпионку, 10-кратную чемпионку мира и 15-кратную чемпионку Европы итальянку Арианну Эрриго со счетом 15:8.

По пути в финал украинка одолела австрийку Лилли Марию Бругер (14:7), полячку Марту Якубовскую (15:9) и украинскую финалистку Евро-2024 Дарью Миронюк (15:14).

В самом полуфинале украинка победила испанку Марию Марино, которая в 1/8 турнира нанесла поражение четвертьфиналистке Евро-2024 Алине Полозюк.

Ольга завоевала первое "золото" и третью медаль для Украины на чемпионатах Европы по фехтованию на рапирах среди женщин.

Первую, бронзовую, награду завоевала Ольга Лелейко в 2007 году, вторую — Дарья Миронюк в 2024, получив "серебро".

Ранее Сопит уже имела в своей коллекции золото молодежного Евро-2023, но на континентальном первенстве среди взрослых, где она выступала в пятый раз, ей еще не удавалось пройти дальше 1/16.

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